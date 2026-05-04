Ábalos culpa a Aldama de necesitar una "impostura permanente" y afirma que se ha coaccionado a Jésica

El exministro de Transportes José Luis Ábalos entró al choque con el comisionista Víctor de Aldama desde el minuto uno de declaración en el Tribunal Supremo y defendió la gestión de los contratos de mascarillas. Comenzó atribuyendo al comisionista Víctor de Aldama una necesidad de "impostura permanente", como la relacionada con una carta dirigida al líder de la oposición venezolana Juan Guaidó en la que el entonces ministro de Transportes le habría encargado ser enlace del Gobierno Español, que negó realizar o firmar, atribuyendo al empresario el robo del papel oficial y el sello con el que se elaboró.

También insistió en que conoció a Jésica Rodríguez a través del empresario y que esta mujer, con la que mantuvo una relación extramarital durante aproximadamente un año, "ha podido ser coaccionada", o ha actuado según algún acuerdo con Aldama para ir contra él. Respecto a Claudia Montes --'enchufada' en Logirail según la investigación--, con la que ha negado ninguna relación personal distinta a la que mantiene "con los 200.00 afiliados" del PSOE, ha manifestado que en la investigación de esta causa se ha producido una "guionización de personas vulnerables".

En cuanto a su asesor Koldo García, manifestó que tras conocerle durante en un mitin durante las primarias socialistas de 2017, fue Santos Cerdán, su sucesor en la Secretaría de Organización del PSOE, quien le propuso que les acompañara "24 horas al día durante meses". En agradecimiento a "esa entrega y lealtad", le incluyó en su gabinete en el ministerio, donde entró como asesor ."En la medida en la que participaba en mi vida se fueron creando otros vínculos", dijo ante el tribunal.

Por otra parte, la misma necesidad de "alardear" del comisionista Ábalos la relacionó con el viaje realizado en 2018 Guajaca (México) con el que inició su relación con este empresario. El exministro ha señalado que, pese a lo dicho por la UCO en sus informes, Aldama no era "cónsul honorario" de España en dicho territorio, sino que le pidió serlo, porque no se puede ser si no resides en el territorio. Ábalos, que ha descargado en Koldo la relación más cercana con el comisionista dentro de Transportes --"Aldama se encontraba por ahí", ha dicho en varias ocasiones-- se encuentra en prisión preventiva desde finales del pasado mes de noviembre, y se enfrenta a una petición de 24 años de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción que se eleva hasta los 30 años en el caso de la acusación popular, cuya dirección letrada ejerce el PP.

Ábalos testifica después se lo hayan hecho los otros dos acusados, su exasesor Koldo García, que defendió su actuación y el empresario Víctor de Aldama, que reconoció haberle realizado pagos directos y haber costeado dádivas a través de él mismo o sus socios, como fueron el alquiler de su amante Jésica Rodríguez, las estancias en los chalets de La Alcaidesa (Cádiz) y Villaparra (Málaga), además de situarle como 'número dos' en la trama que para la Fiscalía Anticorrupción funciona como una organización criminal, siendo el 'número uno' de la misma el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El exministro ha ido respondiendo a las preguntas de fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, en tono cordial y relajado, subiendo el tono cuando quería resaltar algunas de sus respuestas y llegando incluso a reír en algún momento del intercambio. Luzón, por su parte, se ha permitido hasta bromear con el acusado. “Sé que intuye lo que le voy a preguntar, como aprecio en sus respuestas, pero déjeme terminar”, le ha llegado a decir en un tono muy distinto al que utilizó con Koldo García.

Jésica y el 'gosthing'

Ábalos ha reconocido su relación con Jésica Rodríguez como una relación extramarital que reconoce que cesó de forma abrupta, y que, de hecho, tras cómo se comportó con esta mujer descubrió lo que "significa la palabra gosthing". En relación con el pago del piso que esta mujer ocupó durante casi tres años en la Torre de Madrid de la madrileña plaza de España, que pagó hasta 2022 Luis Alberto Escolano, socio del comisionista, ha negado haber tenido llaves de dicha vivienda o haber pernoctado jamás en ella.

“Lógicamente, ella vivía en un piso compartido con varias chicas y, lógicamente, planteamos tener un espacio, no solo para el presente, sino porque tenía expectativa de que esa relación pudiera prosperar", ha añadido, desvinculándose de toda relación con Escolano.

“Hay que venir muy entrenado, porque toda esta intimidad tan reventada... Soy ya casi un personaje, carne de meme. A uno no le apetece nada ver a una persona como Jésica venir aquí y decir que cobraba sin ir a trabajar sin que nadie le preguntara eso y que eligió el apartamento, sin que nadie se lo preguntara. Fue una persona que quise... Ella no puede inculparse de algo, si no la han coaccionado. Nadie dice que no va a trabajar cuando se ha preocupado de ir a fichar todos los días. Me gustaría que se averiguase aquí si ha sido coaccionada”, ha afirmado Ábalos. Aunque no ha vuelto a hablar con ella desde entonces, entiende que su actitud solo puede responder a que "ha podido ser coaccionada" o ha actuado según algún acuerdo con el empresario, que se la presentó.

Niega 'enchufes'

“Lo que menos procedente me parecía”, ha señalado Ábalos a preguntas del fiscal en relación con la contratación por Ineco de Jésica Rodríguez, a lo que el representante del ministerio público ha respondido: “Sin duda”. Según el exministro, que trabajara en la empresa pública ni se le “ocurrió", porque tampoco “es que sea lo más ventajoso”, pero "siempre había entendido que trabajar es bueno". Por negar ha negado saber que Tragsatec dependía de Transportes, porque la vinculaba al Ministerio de Agricultura.

También ha descartado estar detrás de la entrada de la que fuera mis Asturias mayor de 30 años en Logirail: “Yo no he tenido ninguna relación con Claudia Montes. O la misma que con 200.000 afiliados del PSOE. Me pidió una foto en la calle en un acto político y estaba haciendo una formación y saludó al ministro para decirle lo contenta que estaba”. Si bien ha reconocido que delegó en Koldo la posibilidad de ayudarla, ha restado importancia a que Claudia Montes mandara un currículum, que “lo mismo se manda talento”, ha señalado.

Las mascarillas, un éxito

Ábalos ha calificado de “éxito” la gestión de la compra de mascarillas que la investigación considera que dieron origen al pago de comisiones irregulares porque “no hubo ningún problema de desabastecimiento”. Ha explicado que acudió al ministro de Sanidad, porque él “solo hablaba con ministros”, y le dijo: “José Luis, no te podemos ayudar, en todo caso, ten cuidado que hay mucha estafa”. Por ello ha atribuido al subsecretario de Transportes que la operación con Soluciones de Gestión se hiciera "con pago anticipado para evitar ser engañados" con "un mecanismo para evitar que el dinero se pudiera malversar".

Ábalos ha negado en todo momento dirigirse a Víctor de Aldama para mostrarle su preocupación, aunque ha señalado que pudo oír que se lo dijera a Koldo García, porque el comisionista le visitaba en el ministerio hasta que le llamó la atención. “Fue una odisea traer mascarillas y fuimos los primeros en traer material a muy buen precio para como estaba en ese momento”, ha señalado, para añadir que comprar ocho millones de tapabocas, y no cuatro millones que se preveía que duraran 15 días, fue una decisión política suya, prácticamente la única que ha admitido.

“Yo siempre dije que las mascarillas había que traerlas lo antes posible", no que ordenara la contratación con Soluciones de Gestión, porque eso era responsabilidad de la mesa de contratación,queu es muy consciente de su responsabilidad. Ha insistido en que este contrato no era especial, porque "el ministerio contrata barbaridades", para añadir que le sorprendió que la auditoría de Transportes se pusieran a "juzgar una orden política”, la de comprar ocho en vez de cuatro millones para asegurar el abastecimiento a los trabajadores esenciales durante un mes y no solo 15 días. El fiscal le ha preguntado por qué entonces la segunda remesa fue de cinco millones y se realizó a través de Adif, el acusado lo ha justificado en que ya había utilizado Puertos y que la otra opción habría sido Renfe.

Sobre el chalet de La Alcaidesa, ha defendido que pagó el alquiler y lo ha desvinculado de la licencia de hidrocarburos que gestionaba la empresa propiedad del inmueble, ya que él no era competente para ello y las fechas no coinciden. En cuanto el piso en el madrileño paseo de La Castellana que le ofreció Aldama, ha mantenido que lo quería para que allí se trasladase Jésica pero siempre lo cosideró una "estafa" porque había un inquilino y nunca le llegaron a dar las llaves.

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