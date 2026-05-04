Bolaños demanda a Aldama por sus acusaciones de soborno: "No conozco de nada a ese señor"

El ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha confirmado que hace unos días interpuso una demanda contra el empresario Víctor de Aldama, que ha explicado en varios medios de comunicación que el ministro le intentó sobornar y que ambos se conocieron en una fiesta de cumpleaños del exministro José Luis Ábalos.

Bolaños ha sido rotundo al asegurar que no conoce "de nada a este señor" y que no ha "hablado con él en mi vida". "No tengo ni su móvil, ni el suyo, ni el de la persona que dice ser su portavoz", ha dicho. Por eso, ha añadido, "ante difamaciones tan groseras, ante mentiras tan burdas, la seriedad del Estado de derecho y de nuestro sistema judicial".

Fuentes del Ministerio de la Presidencia confirman que Félix Bolaños reclama en su demanda 70.000 euros a Víctor de Aldama por daños y perjuicios.

El empresario imputado en la trama de las mascarillas aseguró en Telemadrid en febrero que el ministro "se puso en contacto para silenciarme y para sobornarme de alguna manera pagándome una cantidad muy alta".

El ministro ha sido de nuevo preguntado por el juicio que se está desarrollando en el Tribunal Supremo y en el que este lunes comparece Ábalos. Ante este caso, ha reiterado que "el Partido Socialista actuó con agilidad y con contundencia" cuando se conocieron "los primeros indicios de comportamientos irregulares". "No había ni siquiera una investigación judicial abierta", ha resaltado, "y ya el PSOE les apartó de toda responsabilidad y de la militancia". Según su criterio, esa fue "la actitud ágil, rápida y contundente del PSOE".

El ministro no ha querido hacer más apreciaciones sobre el juicio, en el que declararon la semana pasada Aldama y el exasesor de Ábalos Koldo García.

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