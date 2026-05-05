Ada Colau relata ante la fiscalía cómo Israel interceptó su flotilla para intentar que actúe ante la detención de los activistas español y brasileño

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, acompañada del eurodiputado y abogado Jaume Asens, ha ratificado en la Audiencia Nacional ante la fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, la denuncia que interpusieron a finales del año pasado contra varios ministros del Gobierno de Benjamín Netanyahu por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos, en concreto, a través de la interceptación de las distintas flotillas que han intentado burlar el bloqueo que Israel ha impuesto en la franja de Gaza; la última lo fue la semana pasada.

Tanto Colau como Asens formaban parte del grupo de activistas que han ratificado la denuncia que ellos mismos interpusieron tras la interceptación de la primera, en la que viajaba la política de En Comú Podem, en octubre del año pasado. Su objetivo es proporcionar datos a la exfiscal general del Estado para incorporar a las diligencias que abrió en septiembre del año pasado por la violación reiterada del derecho internacional en la franja de Gaza, informaron fuentes fiscales a EL PERIÓDICO. El Ministerio Público procederá ahora a analizarlo, investigarlo y cooperar con la Corte Penal Internacional, en el que ya está imputado Netanyahu.

Los activistas han aprovechado la ratificación de la denuncia para exponer directamente ante Delgado el trato denigrante y vejatorio que sufrieron durante el tiempo que estuvieron retenidos, como lo están ahora los dos activistas, uno de nacionalidad española y otro brasileña, Saif y Thiago, quienes, a diferencia del resto, siguen bajo custodia israelí, que este mismo martes ha prorrogado por seis días más.

De hecho, Colau y Asens han ido a la Audiencia Nacional acompañados por Sally Issa, esposa del activista español-palestino Saif Abukeshek, que ha explicado que no están dejando a su familia ponerse en contacto con él, más que a través del consulado. Ha explicado que Saif inició una huelga de hambre y que afirma haber sufrido torturas psicológicas y físicas. Además, ha añadido que sus compañeros de la flotilla han contado que sus gritos se oyeron durante toda la noche, durante la que permaneció esposado con tanta fuerza que no sentía las manos y que se le obligó a mantenerse tumbado boca abajo, lo que le dificultaba la respiración.

"La humanidad, en peligro"

Colau, que en la denuncia relataba cómo había sido sometida a tratos vejatorios y denigrantes durante el tiempo que permaneció retenida por Israel, ha hecho hincapié en que la sociedad civil seguirá intentando que el Gobierno israelí responda por sus crímenes, porque la inmunidad con la que actúan contra el pueblo palestino supone poner "en peligro a toda la humanidad". Los miembros de la flotilla interceptada en octubre del año pasado interpusieron una denuncia por distintos delitos, entre los que destacan crímenes de guerra y de lesa humanidad, por el trato que sufrieron durante el asalto de los barcos con los que pretendían alcanzar Gaza, hechos por los que Israel no ha iniciado procedimiento alguno. Acabar con esa impunidad está en manos de los países europeos o el Tribunal Penal Internacional.

La fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática procedió a abrir diligencias el pasado septiembre en las que recabar datos que le permitan colaborar con la causa abierta en la Corte Penal Internacional. En esas diligencias es donde los activistas han ratificado la denuncia que interpusieron tras el asalto a la flotilla en la que viajaban; entienden que Israel lleva tres años cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino, con el asesinato de decenas de miles de palestinos inocentes. "Ya advertimos que, si se permitía ese genocidio, esa violación de derechos y de crímenes contra la humanidad, podría replicarse contra cualquier población, como efectivamente Israel está haciendo: mantiene la ocupación y el genocidio en Palestina, pero ha ampliado esa política criminal al Líbano y otros países de la zona", ha explicado Colau.

De ahí la importancia que conceden a la comparecencia que han realizado en la Audiencia Nacional "para que se acabe la impunidad y se paren los pies al Estado genocida de Israel y deje de cometer crímenes", ha asegurado la exalcaldesa para exigir la libertad inmediata de Saif y Thiago, "cuyas vidas están en peligro", ha destacado. Según Asens, lo ideal sería que la imputación que pesa sobre Netanyahu se extienda al resto de responsables para que si "se confían" y salen de su país hacia cualquiera que respeta la jurisdicción de la Corte Penal Internacional sean arrestados, como ocurrió con el dictador chileno, Augusto Pinochet, cuando viajó a Londres y permaneció bajo arresto unos días por la petición de extradición que cursó en su contra el entonces juez español Baltasar Garzón.

La intención de las denuncias es que se escuche a las víctimas, lo que ya supone una cierta reparación, según explicó Asens, que ha anunciado que este miércoles también se tomará declaración por videoconferencia a una de las personas que viajaba en la flotilla interceptada el jueves pasado y cuyas naves fueron obligadas a desplazarse a Creta. Entre los denunciados están los ministros de Defensa y de Seguridad Nacional --que "se desplazó a las cárceles a humillar a los detenidos", ha recordado el abogado-- y el propio Netanyahu, aunque cuenta con inmunidad, como presidente del Gobierno de Israel.

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