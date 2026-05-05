Clavijo arranca en Bruselas un respaldo clave para blindar los precios de los billetes de barco y avión en Canarias más allá de 2030

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, logró este martes el compromiso del comisario europeo de Transporte y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, de respaldar la petición del Archipiélago para mantener más allá de 2030 la exención del sistema europeo de comercio de emisiones (ETS), a las conexiones aéreas y marítimas del Archipiélago.

El apoyo no es todavía una decisión definitiva, pero sí un paso relevante en una negociación que Canarias considera "vital". Tzitzikostas se comprometió, según trasladó Clavijo, a defender junto al comisario Raffaele Fitto los intereses de las regiones ultraperiféricas (RUP). La última palabra, sin embargo, estará en manos de la vicepresidenta ejecutiva Teresa Ribera -con la que Clavijo se reúne este miércoles- y del comisario de Clima, Wopke Hoekstra.

"Los canarios necesitamos el avión para ir al médico, para estudiar, para trabajar y para prácticamente todo", subrayó el presidente tras el encuentro, en el que entregó a Tzitzikostas un informe del Ejecutivo regional en el que se calcula que aplicación plena de los ETS elevaría entre dos y tres euros el precio medio de cada billete interinsular y entre 15 y 20 euros los vuelos con la Península.

Las delegaciones de Canarias y la UE durante la reunión. / Pablo Garrigós / Efe

Encarecimiento de las mercancías

A ese impacto directo se sumaría el encarecimiento de las mercancías, una amenaza especialmente sensible en un territorio donde el 90% del consumo llega por vía marítima y en plena crisis provocada por el conflicto en bélico de Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz

Por ello, Clavijo insiste en que la transición ecológica europea no puede aplicarse de forma uniforme a territorios que parten de una desventaja geográfica permanente, reconocida en el artículo 349 del Tratado de la Unión Europea.

La Comisión Europea revisa ahora las directivas del sistema de comercio de emisiones para el transporte aéreo y marítimo. Las conclusiones se conocerán antes del verano y serán determinantes para saber si las regiones ultraperiféricas mantienen la excepción más allá de 2030. La medida está garantizada hasta esa fecha después de que Canarias y el Estado lograran en 2023 dejar fuera del pago por emisiones de CO2 las conexiones entre islas.

Pasajeros esperando para facturar en un aeropuerto de Canarias. / José Pérez Curbelo

No sacrificar la economía y conectividad de las RUP

El debate se produce en plena ofensiva comunitaria para acelerar la neutralidad climática. Bruselas aspira a reducir un 55% las emisiones en 2030 y un 90% en 2040, dentro del Pacto Verde Europeo.

Clavijo aseguró que Canarias comparte los objetivos de descarbonización, pero reclamó que esa transición no fracture la cohesión social ni castigue a quienes no disponen de alternativas reales.

"Las RUP deben contribuir a los objetivos climáticos, pero sin sacrificar su economía ni su conectividad", defendió.

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El presidente también puso sobre la mesa otro frente de preocupación: el impacto de los ETS en la competitividad de los puertos canarios. Aunque las rutas con la Península están exentas, las conexiones marítimas con otros países europeos no lo están. Los barcos entre Canarias y Europa deben asumir el 100% de sus emisiones, frente al 50% aplicable a rutas con terceros países. Esa diferencia, alertó Clavijo, está provocando desvíos de flota hacia puertos africanos y amenaza la posición estratégica del Archipiélago.

Teresa Ribera, vicepresidentaejecutiva de la Comisión Europea. / Europa Press

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