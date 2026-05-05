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El PP, tras las palabras de Ábalos ante el Supremo: "Las pruebas son demasiado concluyentes”
"A estas alturas todos los españoles sabemos que han robado a manos llenas", asegura
Redacción
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, abordó la situación política actual advirtiendo que “hay que impedir que nuestro país se acostumbre a la corrupción, la incompetencia, la mentira. No hay más que ver las crónicas de lo que ha ocurrido en los últimos diez meses, pero también antes, y sigue ocurriendo, para llegar a la conclusión de que urge que el poder vuelva a tener pudor”.
Así lo dijo durante la presentación en un desayuno informativo de Borja Sémper, portavoz del PP, que regresa a la arena política tras su baja médica. “Hace falta mucho carácter para no dejarse arrastrar por la bronca permanente que ocupa la política hoy", dijo Núñez Feijóo en el acto organizado por Nueva Economía Fórum. "Y mucho carácter para dejar una vida cómoda y venir a dar la cara, y convencer a los españoles de que este Gobierno es un bochorno y el cambio una necesidad. Y Borja lo tiene. No eleva el tono; eleva la política”, destacó el presidente del PP.
A su llegada al evento, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, fue más directa sobre la declaración del exministro José Luis Ábalos ante el Tribunal Supremo. Las pruebas "son demasiado concluyentes" como para que la estrategia de José Luis Ábalos de "mentir" salga bien, dado que "a estas alturas todos los españoles sabemos que han robado a manos llenas".
Gamarra, según Servimedia, valoró así que el exministro intentara ante el Supremo marcar distancias con su exasesor Koldo García y se desmarcara por completo del empresario Víctor de Aldama, comisionista del 'caso mascarillas'. "Un acusado tiene derecho a decir, a mentir en su defensa, pero las pruebas están ahí y son demasiado concluyentes. A estas alturas todos los españoles sabemos que han robado a manos llenas", dijo.
Además, apuntó a la responsabilidad política del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque "eligió a todos" los beneficiados por las presuntas tramas de corrupción "y les dio el acceso al poder, a la capacidad de decisión y al dinero".
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