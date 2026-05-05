Sara Fernández García / PI STUDIO | © Casa de S.M. el Rey

La princesa Leonor se sube a los mandos de un caza F-5

Leonor se subió a un avión de combate F-5 el pasado 22 de abril, según ha informado la Casa del Rey este martes, como un ejercicio de su formación militar de este año. La Princesa de Asturias se fue con sus compañeros del Ejército del Aire y del Espacio de Murcia a la base de Talavera la Real (Badajoz), donde se instruye a los pilotos en ese modelo que es en el que en España se us para la enseñanza del Curso de Caza y Ataque