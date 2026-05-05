Villarejo comunica al tribunal de Kitchen que una "operación urgente" puede obligarle a declarar "desde su domicilio"

El comisario José Manuel Villarejo ha remitido un escrito al tribunal del juicio de Kitchen en el que informa a los magistrados de que "el empeoramiento" de sus dolencias "le abocan lamentablemente a tener que someterse a una nueva intervención quirúrgica compleja de carácter urgente que ha sido programada para el próximo día 11 de mayo", en pleno juicio contra la cúpula policial del Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz por el supuesto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas.

Villarejo, que el primer día del juicio reclamó al tribunal la posibilidad de ausentarse por sus problemas de salud, ha explicado en este escrito de 28 de abril a los magistrados que, "salvo complicaciones", la operación "no le impediría prestar declaración en el plenario en la última semana del mes de mayo -en un caso extremo desde su domicilio- lo que coincidiría con el calendario previsto siempre que, como es lógico, las pruebas documentales se practiquen antes de la declaración de los investigados, cuya práctica se ha acordado se realice tras la restante prueba personal, pericial y documental".

El excomisario José Manuel Villarejo, en la Audiencia Nacional. / José Luis Roca

Precisamente, al final de la sesión de este martes los magistrados han comunicado a las partes personadas en el juicio que la práctica de la prueba documental, que iba a comenzar el 20 de junio, se adelante al 14 de mayo.

Retraso de las declaraciones

De esta forma, las declaraciones de los acusados, cuya previsión era que comenzaran ese mismo 14 de mayo, sufrirán un retraso en el calendario, que dependerá del tiempo que dure la emisión de los diferentes audios. En Kitchen se reproducirán diferentes grabaciones del comisario jubilado, pero también las declaraciones que prestó en fase de instrucción el comisario jubilado Enrique García Castaño, que por un problema grave de salud no intervendrá en la vista oral.

Este martes, la Audiencia Nacional ha hecho pública la sentencia en la que la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal condena a tres años y seis meses de cárcel al comisario Villarejo como autor de un delito de revelación de secretos de particulares con difusión a terceros, cometido por funcionario público, por el acceso no autorizado y su distribución a dos medios de comunicación del contenido de la tarjeta de un móvil sustraído en noviembre de 2015 a Dina Bouselham, por entonces asesora del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.

Los magistrados imponen al comisario el pago de una indemnización a Bouselham y a Iglesias de 5.000 y de 1.000 euros, respectivamente, cantidades de las que responderá en calidad de responsable civil subsidiario la Administración General del Estado.

Una absolución

También en pleno juicio, el 15 de abril, la Audiencia Nacional confirmado la absolución Villarejo por el encargo que le hizo un empresario para obtener información del administrador concursal de su compañía, en el marco del 'Proyecto Grass', dentro de la pieza número 29 de la macrocausa Tándem.

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De esta forma, la Sala de Apelación desestimaba el recurso de la Fiscalía Anticorrupción contra la decisión de la Sala de lo Penal de absolver a Villarejo, su socio Rafael Redondo y al empresario Antonio Chávarri de presuntos delitos de cohecho pasivo, revelación de secretos y falsedad en documento mercantil.

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