Un avión que trasladaba a dos infectados por hantavirus aterriza en Gran Canaria tras denegarle Marruecos la escala prevista en Marrakech

Un avión que trasladaba a Países Bajos a dos personas contagiadas de hantavirus, evacuadas del buque MV Hondius, ha aterrizado sobre las 16:30 horas de este miércoles en la base aérea de Gando, en Gran Canaria, después de que Marruecos no autorizara la escala prevista en Marrakech.

La aeronave, un Learjet 45, tenía previsto hacer escala en Marrakech para repostar combustible antes de continuar el traslado sanitario hacia Países Bajos. Sin embargo, el aparato no llegó a entrar en el espacio aéreo marroquí ante la negativa de las autoridades del país y finalmente fue desviado a Gran Canaria.

Las imágenes del avión medicalizado con dos infectados por hantavirus en la base aérea de Gando, en Gran Canaria / José Pérez Curbelo

Fuentes del Ministerio de Sanidad señalan que, una vez en tierra, el médico de la aeronave comunicó un fallo en la bomba de aislamiento de uno de los pacientes. El afectado permanece dentro del avión, conectado al suministro del aeropuerto, a la espera de ser trasladado a otra aeronave, que ya ha llegado, para continuar el trayecto.

Sanidad descarta riesgo para la salud pública

Las mismas fuentes aseguran que la situación no representa un riesgo para la salud pública y que el aparato permanecerá en pista hasta que se resuelva la incidencia.

Un nuevo avión llega a Gando para sustituir al aparato averiado y continuar el traslado de los pacientes con hantavirus / José Pérez Curbelo

La Delegación del Gobierno aseguró además que el aterrizaje en Gran Canaria se autorizó con la condición de que nadie subiera ni bajara del avión, incluida la tripulación, un requisito que, según afirma, se ha cumplido. En la pista, agentes de la Guardia Civil especializados en NRBQ —riesgos nucleares, radiológicos, biológicos y químicos— establecieron un perímetro de seguridad en torno a la aeronave como medida preventiva.

El traslado hacia Ámsterdam

El avión había partido del aeropuerto internacional de Praia a las 11:00 horas y tenía previsto hacer escala en Marrakech en torno a las 16:00 para repostar combustible antes de continuar hacia Ámsterdam, donde debía llegar a las 17:00, hora de Países Bajos.

Aunque la tripulación había comunicado posteriormente un cambio de ruta para hacer escala en Málaga antes de continuar hacia Países Bajos, según figuraba en el servicio especializado de seguimiento de vuelos Flightradar24, fuentes de Sanidad aseguran que la aeronave no tiene previsto detenerse finalmente en la ciudad andaluza.

El primer avión ambulancia que trasladaba a otros dos pasajeros evacuados del MV Hondius llegó este miércoles al aeropuerto de Schiphol, cerca de Ámsterdam, pasadas las 20:00 horas, según informó la cadena pública neerlandesa NOS. Los dos pacientes que permanecen en Gran Canaria continuarán el trayecto una vez se complete el traslado a la nueva aeronave.