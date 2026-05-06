El Congreso estudiará mañana la denuncia de Ione Belarra contra Vito Quiles por reventar sus ruedas de prensa

El Consejo Consultivo de Comunicación, un órgano del Congreso de los Diputados, se reunirá mañana para estudiar la denuncia de la portavoz de Podemos, Ione Belarra, contra el agitador Vito Quiles. La diputada le acusa de reventar sus ruedas de prensa en la Cámara, ya que Quiles está acreditado como periodista en las Cortes.

El Consejo ya ha estudiado varias denuncias y ha emitido informes, que están ahora a la espera del último informe de los letrados del Congreso. De hecho, la de este jueves será su quinta reunión para valorar otras denuncias. Fuentes parlamentarias explican que el primero de los informes de los letrados, que reúne varias denuncias, está "a punto" de llegar a la Mesa del Congreso. Es posible incluso que la Mesa pueda valorarlo la próxima semana, según fuentes de la misma. Con ese informe, la Mesa, que preside Francina Armengol, decidirá la imposición de sanciones a Quiles, que podrían suponer la retirada temporal de su acreditación como periodista o incluso su retirada definitiva, como establece el artículo 98 del Reglamento.

Quiles ha protagonizado incidentes con Belarra, pero también con otros portavoces. Así ha ocurrido también con el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López. El activista ha sido denunciado también por la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por acudir a acosarla a un restaurante de Las Rozas (a más de 20 kilómetros de Madrid) el pasado mes de abril. Quiles, por su parte, denunció que las amigas de Gómez le agredieron cuando trataban de que no se acercara a ella.

"Agitador de extrema derecha"

Tanto el PSOE como otros partidos de izquierdas acusan a Quiles de ser "un agitador de extrema derecha" y aseguran que actúa de forma concertada con el PP y con Vox. El joven colaboró con Alvise Pérez e incluso formó parte de su lista electoral. También ha participado en algunos mítines del PP en las elecciones de Aragón. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por su parte, asegura que es "un periodista" y ha apuntado a que fue él quien pudo ser agredido por las amigas de la mujer de Pedro Sánchez.

El Congreso modificó en julio de 2025 su Reglamento en conversación con la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) para ordenar el trabajo de los informadores. En esta reforma se introdujo un procedimiento sancionador para las personas acreditadas como periodistas que "no guarden las reglas de cortesía parlamentaria" o no respeten los turnos en las ruedas de prensa, como hace habitualmente Quiles, saltándose el orden establecido por los jefes de Prensa de los grupos de izquierdas.

Las sanciones establecidas, que en último caso tendrían que ser aprobadas por la Mesa, pueden conllevar hasta la retirada de la credencial por un plazo de tres meses a un año o incluso la revocación permanente en casos de infracciones muy graves.

En la denuncia que se estudia mañana, Podemos reclamaba que se retire la acreditación a Zopellari Quiles, verdadero nombre del activista. La formación morada calificó los sucesos denunciados como “graves” y subrayó que "no es la primera ocasión en la que Zoppellari Quiles busca aparecer como periodista” para bloquear “la actividad de los medios de comunicación” e impedir “el correcto desarrollo de la actividad de la Cámara”. Según añadió la formación de izquierdas, "la acutación del activista de extrema derecha provocó las protestas de los trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación presentes” en la rueda que reventó.