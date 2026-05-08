Abascal califica de "asesinato" la muerte de dos guardias civiles tras colisionar con una narcolancha en Huelva

El presidente de Vox, Santiago Abascal, calificó este viernes de asesinato la muerte de dos agentes de la Guardia Civil tras chocar con una narcolancha en Huelva. En una reacción publicada en las redes sociales, el líder del tercer partido de España lamentó que "otra vez nuestros guardias civiles asesinados. Otra vez indefensos ante los criminales. Y otra vez la tragedia en las familias honradas y la impunidad de las mafias". Además, y en el mismo texto, aseveró: "Descansen en paz nuestros guardias civiles y no descansaremos nosotros hasta que se haga justicia y sean los criminales los que tengan miedo".

Es más, el líder de Vox denunció que “la connivencia con la invasión y el narcotráfico es mortal para nuestros agentes” y mostró “su repulsa más contundente hacia todos aquellos políticos que, por negligencia, abandono o intereses bastardos, llevan a héroes a la muerte”. Abascal concluyó con un mensaje directo a las organizaciones criminales: “Al narco, plomo”, remachó.

Igualmente en las redes sociales se pronunció el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, lamentando el fallecimiento de los agentes "en acto de servicio", mostrando su "cariño a su familia, a todos sus compañeros de Huelva y a todo el cuerpo de la Guardia Civil" y, por último, mostrado su compromiso de que la Benemérita tenga "más medios, más respaldo y más autoridad para quienes defienden el Estado y la ley cada día".

La reacción del líder de la oposición se produjo, incluso, cuando solo estaba confirmado el primero de los muertos y el otro agente fallecido aún se encontraba herido, como otros dos de sus compañeros.

La tragedia se produce en plena campaña electoral en Andalucía, con Abascal, como suele ser habitual en todas las campañas de Vox, pisando cada día una o varias localidades del territorio en campaña y con Feijóo con varios actos programados, el próximo el domingo en el acto central de campaña del PP. Aunque el propio candidato popular y presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, decidió paralizar su caravana electoral y decretó día de luto oficial este sábado.

La denuncia de abandono por parte de las administraciones hacia la Guardia Civil, y en particular del Gobierno central, el que preside Pedro Sánchez, se repiten en los partidos de la derecha y de la extrema derecha desde hace años. Ya en 2024, con motivo de la muerte de otros dos agentes del mismo cuerpo en Barbate (Cádiz), tras ser arrollados por una narcolancha, Feijóo y Abascal hicieron denuncias parecidas. Incluso meses después el presidente de Vox aireó la nacionalidad marroquí de uno de los conductores de la narcolancha y afirmó: "La insoportable sumisión de Sánchez en la frontera sur nos traerá todavía más tragedias, más crímenes y menos seguridad".

En aquella ocasión, hace dos años, Feijóo reclamó la dimisión del ministro socialista del Interior, Fernando Grande Marlaska, y señaló: "Me voy a comprometer como primer partido de España con la Guardia Civil, con los medios que necesita y vamos a seguir trabajando para que el dinero que se despilfarra para mantener un Gobierno y sus aliados se ponga a disposición de los hombres que nos defienden".