La Audiencia pide las declaraciones de Aldama y Koldo en el Supremo tras considerar Anticorrupción que aportan datos sobre los pagos del PSOE

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga los pagos en metálico del PSOE y la adjudicación de contratos de obra pública en el Ministerio de Transportes encabezado por José Luis Ábalos, ha reclamado al Tribunal Supremo una copia de las declaraciones en el juicio de las mascarillas del asesor Koldo García y del comisionista Víctor de Aldama tras reclamarlo la Fiscalía Anticorrupción, según consta en una providencia de 8 de mayo, a la que ha tenido acceso esta redacción.

El fiscal Luis Pastor Motta, en un escrito de 6 de mayo, informaba al magistrado Ismael Moreno que Koldo García y Víctor de Aldama habían realizado "manifestaciones que guardaban relación con el objeto del presente procedimiento". En concreto, el representante del Ministerio Público considera de interés sus testimonios, que podrían "aportar datos que hasta ahora no eran conocidos".

"Empresas constructoras"

En el juicio celebrado en el Tribunal Supremo y que quedó visto para sentencia esta semana, Aldama atribuyó a varias "empresas constructoras" (Levantina, Azvi y otras investigadas en la Audiencia Nacional) el origen del efectivo que, de forma continuada, aseguró haber pagado al exministro y a Koldo García. A cambio, según dijo en sus declaraciones ante el tribunal, estas firmas conseguían adjudicaciones de obras licitadas por el Ministerio de José Luis Ábalos. Igualmente, aseguró que hizo llegar al ex secretario de Organización del PSOE y a su asesor cantidades entregadas por empresarios de hidrocarburos, como era Carmen Pano.

Siempre según su versión ante el tribunal, Aldama habría actuado como "nexo" entre estas empresas y el ministro para unas entregas continuas de dinero, parte del cual terminaba en el Partido Socialista con conocimiento del presidente Pedro Sánchez, según lo que le manifestaba el propio Koldo García.

"Pedro Sánchez"

Fue en la misma declaración en la que el comisionista de las mascarillas manifestó: "Si yo estoy en una organización criminal y hay una jerarquía, el presidente del Gobierno señor Sánchez está en el escalafón 1, el señor Ábalos en el escalafón 2, porque es el que daba y otorgaba, Koldo en el 3 y yo el 4". Así como que él no era el único en el ministerio de Transportes, sino que "había más Aldamas" que hacían lo mismo y que también realizarían pagos a cambio de adjudicaciones de obra pública.

El dinero, según el testimonio de Aldama, lo llevaba en sobres en una mochila (únicamente la utilizaba para esto, ya que él no suele usar este tipo de bolsas) y por este sistema llegó a entregar cantidades que alguna vez llegaron a sumar hasta 250.000 euros de una vez, a la vez que comenzó a gestionar otro tipo de dádivas, como sería poner a disposición del ministro un piso en el Paseo de la Castellana de Madrid.

Tanto fue que, según su cálculo, la cifra total que entregó a Ábalos y Koldo está entre 3,5 y 4 millones de euros, aunque desconocía cuánto llegó exactamente al PSOE, lo que se haría a través de donaciones al partido por parte de diferentes personas. "Si esos meses hay un pico importante de donaciones al partido, se podrá ver de dónde viene el dinero", manifestó en el juicio el 29 de abril.

Declaran el 14 de mayo

En otro momento del interrogatorio, si bien reconoció que la empresaria Carmen Pano le entregaba dinero en efectivo en su oficina, negó que la enviara a entregar 90.000 euros en la sede del PSOE en Ferraz, tal y como ha declarado la empresaria en diversas sedes judiciales. "Para entrar te piden el DNI, puede comprobarse", zanjó.

Por su parte, el que fuera asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes negó cobros irregulares, aunque sí admitió que al hablar de "chistorras" se refería a billetes de 500 euros, y que los recibió tanto del PSOE como de la Guardia Civil y de los pisos turísticos que alquilaba.

Precisamente, tanto Aldama como Koldo García declararán el próximo 14 de mayo como investigados en la Audiencia Nacional por estos hechos.

Reacciones de los partidos

Las palabras de Aldama en el Supremo provocaron, por un lado, que el Partido Popular calificara de "gravísimo" que el empresario situara al presidente del Gobierno como el número 1 de una trama criminal. "Si a esta hora Sánchez no se ha querellado, entonces de inventada nada. Entonces es corrupción, tráfico de influencias y prostitución pagada con dinero público", dijo el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo sobre el jefe del Ejecutivo.

Pero también hubo reacción por parte del PSOE. La dirección socialista volvió a rechazar con rotundidad las acusaciones de Aldama, vertidas esta vez en el juicio oral, y a defender que en este caso, "no existe financiación ilegal" del partido. En una nota, la formación socialista acusó al empresario de realizar "acusaciones sin acreditar" que no son más que "mentira tras mentira". Y anunció que va a volver a solicitar el amparo del Tribunal Supremo "frente a estas injurias". "No vamos a permitir que se nos difame impunemente" porque "no existe financiación ilegal del PSOE", aseguraron en Ferraz.

En sus redes sociales, la secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, acusó a Aldama de llevar "dos años ya señalando sin pruebas". "Nuestra postura ha sido siempre la misma: tolerancia cero con la corrupción y colaboración total con la justicia", añadió.

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