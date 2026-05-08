El PP señala al Gobierno por contradecirse sobre las cuarentenas del hantavirus: "Es un caos"

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha acusado este viernes al Gobierno de Pedro Sánchez de generar "caos" e "intranquilidad" por sus contradicciones en la gestión del crucero afectado por un brote de hantavirus, especialmente en torno a las cuarentenas previstas para los pasajeros españoles. "Este Gobierno pide tranquilidad, pero no da tranquilidad", ha advertido desde Barcelona, en declaraciones ante la Ciutat de la Justícia, junto al secretario general del PPC, Santi Rodríguez; el líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, y el diputado del Parlament Pere Lluís Huguet.

Gamarra ha cargado contra el Ejecutivo por las distintas versiones ofrecidas sobre la obligatoriedad de las cuarentenas y por la tensión institucional con Canarias ante la llegada del crucero MV Hondius a Tenerife. La ministra de Defensa, Margarita Robles, habló primero de un confinamiento "voluntario" para los pasajeros asintomáticos, mientras que la ministra de Sanidad, Mónica García, sostuvo después que la ley permite imponer una cuarentena obligatoria si fuera necesario. Entre los afectados hay 14 pasajeros españoles, que serán trasladados a Madrid para cumplir el aislamiento en el Hospital Gómez Ulla.

"Cuando una parte del Gobierno dice una cosa y otra parte dice la contraria, por ejemplo en relación con las cuarentenas, este caos lo único que genera en España es intranquilidad en la sociedad española", ha afirmado Gamarra. Para el PP, esa diferencia de criterio evidencia una falta de mando claro en este tema de salud pública, una críticia que hace días que el PP lleva articulando.

Gamarra también ha cuestionado la coordinación entre el Gobierno central y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que en los últimos días ha denunciado falta de información y de "lealtad institucional". El Ejecutivo, en cambio, ha defendido que la comunicación con las autoridades canarias ha sido constante. La secretaria general del PP ha asegurado que había escuchado al presidente canario explicar que Sánchez no le cogía el teléfono ni le devolvía las llamadas. El jefe del Ejecutivo llamó finalmente el jueves a Clavijo, después de que este le reclamara una reunión para abordar la crisis.

La dirigente popular ha reclamado transparencia sobre los expertos que asesoran al Gobierno y ha defendido que las decisiones deben estar avaladas por criterios técnicos. A su juicio, "lo importante no es la voz de los políticos", sino la de los especialistas en salud pública que respaldan las medidas. "Es bueno que los españoles conozcan quiénes están detrás de las tomas de decisiones", ha añadido.

Gamarra ha cuestionado, además, que la gestión del brote vuelva a situar en primer plano al exdirector del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias Fernando Simón, que estuvo al frente de la crisis del Covid. "Cuando ante esta situación de salud pública volvemos a ver al señor Simón, evidentemente esto no genera la tranquilidad que se debiera estar trasladando en estos momentos", ha ironizado.

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La exportavoz parlamentaria también ha aprovechado la crisis para reprochar al Ejecutivo que la Agencia Estatal de Salud Pública, anunciada tras la pandemia, siga sin estar plenamente en marcha, pese a que hace un año su partido votó en contra en el Congreso. Aun así, ha recordado que su creación fue una de las conclusiones de los trabajos posteriores al covid y ha lamentado que, "más de seis años después", España no disponga de esa herramienta para gestionar emergencias sanitarias. "Hoy esa agencia tendría que ser una realidad. Con un gobierno serio, responsable y centrado en resolver los problemas de los españoles, sin duda esa agencia ya existiría", ha remachado.

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