Marlaska defiende su gestión en la lucha antinarco en pleno duelo por los guardias civiles fallecidos

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha tildado de "trágico accidente" la colisión entre embarcaciones de la Guardia Civil que este viernes costó la vida a dos agentes del instituto armado durante la persecución de una narcolancha en alta mar, y ha defendido con énfasis su gestión en el flanco de la lucha contra el narcotráfico.

Lo ha dicho Marlaska durante una rueda de prensa convocada para informar de preparativos de evacuación de los pasajeros del crucero afectado por hantavirus. Esa comparecencia ha sido la primera ocasión en la que el ministro ha hablado del siniestro, comenzándola transmitiendo sus condolencias a las familias y compañeros de los fallecidos. En la rueda de prensa se le ha señalado que el PP ha recordado su reprobación al ministro hace dos años, por la muerte de dos guardias civiles asesinados por narcos en el puerto de Barbate. De hecho, el líder popular, Alberto Núñez -Feijóo, ha pedido su dimisión. "No me siento interpelado por el Partido Popular", ha rechazado el aludido.

"Desde 2018, hemos puesto más medios de los que se han puesto nunca en la lucha contra el tráfico de drogas en toda España, y en la zona del Campo de Gibraltar más aún", ha argumentado el titular de Interior.

Grande-Marlaska ha rechazado las acusaciones de falta de medios recordando que en este flanco de la seguridad del Estado Interior ha aumentado un 20% los efectivos y ha adquirido 20 embarcaciones. De hecho, ha señalado, la principal implicada en la desgracia de este viernes, la patrullera de casco de aluminio Río Antas, "es una de las más modernas, entregada en 2025, una de las más modernas para luchar contra las narcolanchas".

La muerte de los dos guardias, Germán y Jerónimo, y las heridas graves a un tercer agente se han producido en la misma jornada en la que el titular de Interior presentaba ante la opinión pública las operaciones de la Guardia Civil Alfa-Lima y Abisal, en la que han caído 70 implicados en narcotráfico y se han incautado 41 toneladas de cocaína, ocho de hachís y miles de litros de combustible para las embarcaciones rápidas con las que los narcos distribuyen su mercancía.

A esas dos operaciones se ha referido en defensa de su gestión, recordando que las presentaba este viernes como fruto de la lucha "en alta mar, con la cooperación y colaboración de otros países con un resultado importante" y con la aprehensión de "el mayor alijo en la mayor incautación de cocaína, más de 30 toneladas, con un valor en el mercado ilícito de más de 812 millones de euros".

Miles de golpes, miles de detenidos

El ministro del Interior ha salido con datos contra las acusaciones del PP. Ha recordado que, en los siete años que lleva al frente del ministerio, "tanto por Guardia Civil como por Policía Nacional" se han llevado a cabo "más de 45.000 operaciones con más de 30.000 detenidos por temas de narcotráfico. Dinero incautado, bienes incautados... y sobre todo somos una referencia en la cooperación internacional".

Marlaska ha señalado que "la lucha contra unas organizaciones criminales violentas, evidentemente no es algo sencillo", en el que "hay tragedias que no se pueden evitar". Al término de su intervención ha retado al PP tachando de "cinismo" su actitud: "Yo me puedo sentar con cualquier ministro anterior a mí para poder valorar y poner encima de la mesa datos, de todas las operaciones desarrolladas. ¿Qué se había hecho antes?"

Al comienzo de la rueda de prensa, el ministro ha deseado también una pronta recuperación a los guardias civiles Cristian y Vicente, que resultaron heridos en el accidente. En ese momento de su comparecencia ha anunciado que serán incrementados "en la medida de lo exigible y necesario" los medios de los que actualmente dispones las fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico, "a diferencia de lo que ocurría con otros gobiernos".

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