CRISIS HANTAVIRUS
Llega a Madrid el avión con los evacuados españoles del crucero MV Hondius, con un brote de hantavirus
Desde el aeropuerto de Torrejón de Ardoz se desplazarán al hospital militar Gómez Ulla, donde pasarán la cuarentena
Evacuación del crucero del hantavirus: desembarcan los pasajeros del Hondius
EP
El avión del Ejército del Aire que ha trasladado a Madrid a los 14 pasajeros españoles del crucero MV Hondius ha aterrizado sobre las 15.00 horas de este domingo en la base aérea de Torrejón de Ardoz, ha informado el Ministerio de Defensa.
Los 14 ciudadanos españoles, 13 pasajeros y 1 miembro de la tripulación, serán trasladados al Hospital Central de la Defensa 'Gómez Ulla', donde serán ingresados y harán cuarentena de 42 días. Entre los españoles repatriados se encuentran cinco personas de Cataluña, tres de Madrid, tres del Principado de Asturias, así como una de Castilla y León, otra de Galicia y otra de la Comunidad Valenciana.
El desembarco de los primeros pasajeros del crucero, fondeado desde las 06.30 horas de hoy en el puerto de Granadilla (Tenerife), comenzó sobre las 09.40 hora local (10.40 hora peninsular). Los 14 pasajeros españoles, que fueron los primeros en desembarcar, se subieron a varios autobuses de la UME, que partieron escoltados por la Guardia Civil y la propia UME rumbo al aeropuerto de Tenerife Sur en un trayecto aproximado de diez minutos.
El operativo se inició después de que los profesionales de Sanidad Exterior confirmaran a primera hora que tanto el pasaje como la tripulación continúan asintomáticos. Así, los pasajeros fueron desembarcando de forma escalonada utilizando una mascarilla FFP2 como medida preventiva adicional y con los objetos personales mínimos necesarios.
Alrededor de las 10.20 hora local (11.20 hora peninsular) llegaron a la pista del recinto aeroportuario y tras un periodo de algo más de una hora y media en el que les pusieron equipos protección individual (EPI), se subieron al avión, que despegó poco minutos antes de las 12.00 hora local (13.00 hora peninsular).
- Rosalía conquista el Guadalquivir desde un escenario flotante en la gran noche de Netflix en Sevilla
- Andalucía, en alerta por lluvias y tormentas: tres provincias con aviso amarillo hoy sábado en estas zonas y horas
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 9 de mayo de 2026
- Todos los detalles de la actuación de Rosalía en Sevilla: escenario sobre el río, entrada acotada y una sola canción
- Dónde ver por televisión los toros en San Isidro 2026: cartel por días, horarios y quién torea cada corrida en las Ventas
- El alcalde de Sevilla, sobre el evento de Netflix con 'Berlín' y el concierto de Rosalía: 'Pido disculpas por las molestias pero es una promoción impagable
- Sevilla se blinda para recibir a Rosalía en el gran evento de Netflix: últimos detalles antes del concierto
- Polémica con el espectáculo de Netflix y Rosalía en Sevilla: otros eventos en los que la promoción de la ciudad tuvo un precio en la calle con cortes y zonas blindadas