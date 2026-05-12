El Gobierno se harta de las acusaciones de Clavijo por la gestión del hantavirus: “Cada uno se retrata con sus actos y declaraciones”

El choque entre el gobierno de Canarias y el central no da tregua pese a cerrarse el operativo de evacuación de los pasajeros del barco afectado con hantavirus. Después de oponerse al fondeo el crucero en Tenerife, el presidente de canarias, Fernando Clavijo, acusó este martes al Gobierno de "ocultar deliberadamente" que conocían casos positivos entre los pasajeros. Algo que ha negado la ministra de Sanidad, Mónica García, basándose en las informaciones confirmadas por la OMS y la ECDC. “Cada uno se retrata con sus actos y declaraciones”, ha replicado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Pese a mostrar su voluntad de no entrar en polémicas, ha calificado las posiciones del presidente canario de “ruido político” y advertido sobre el “peligro” de intentar generar “alarmismo” en este tipo de emergencias sanitarias. “No ha lugar a las especulaciones ni a las acusaciones”, concluyó tras explicar los protocolos del operativo, que esta misma mañana calificó como “un éxito” el secretario general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, durante una comparecencia conjunta con Pedro Sánchez en La Moncloa.

Fuentes de Moncloa muestran su hartazgo con la “falta de lealtad institucional” del ejecutivo canario y dicen no entender sus posiciones. Las acusaciones de haber ocultado supuestamente que conocían casos positivos a bordo del crecero MV Hondius parecen haber sido la gota que ha colmado el vaso. “Es ya lo último”, lamentan fuentes del Ejecutivo para señalar que “siempre dijimos que las pruebas [de los pasajeros que partieron asintomáticos desde Cabo Verde] se realizarían en el hospital”.

A pesar del choque político e institucional, en el Gobierno confían en que esta crisis no se reproduzca en el Congreso. Coalición Canaria es una de las formaciones con la que Pedro Sánchez mantiene un acuerdo de investidura. De ahí que se tratase de cuidar estos días la relación, en pleno choque por la gestión del hantavirus.

Socio de investidura

Para el Ejecutivo, mantener el acuerdo de investidura con Coalición Canaria es vital desde el punto de vista de no engrosar una mayoría negativa en el Congreso. Después de la ruptura por parte de Junts y las tensiones con el PNV, el descuelgue de otro socio, aunque con un solo representante en el Congreso, cuestionaría cualquier viabilidad de la hoja de ruta de Pedro Sánchez para agotar la legislatura.

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Sin responder directamente a Clavijo, el presidente del Gobierno ha defendido esta mañana que se ha actuado siguiendo el "manual de gestión de crisis" y garantizando la seguridad tanto de los pasajeros como la salud global y de los canarios. Se trataría así de priorizar en todo momento el "rigor científico" para basar cada decisión en el "asesoramiento técnico". Todo ello, con "transparencia absoluta en la información", "lealtad institucional" y, por último, "cooperación internacional".