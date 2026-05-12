Juicio en la Audiencia Nacional
El fiscal pide la condena de los Pujol porque "este juicio no es un ataque a Cataluña" y "quien defrauda detrae recursos públicos a Cataluña"
El fiscal afirma que "en aquella Catalunya emergente se pagaba a los Pujol, como si fuera un club, con el 3% para tener obra pública"
La Abogacía del Estado también presentará su informe final para precisar los motivos que le llevan a seguir acusando a tres de los hijos del expresidente y a ocho empresarios
La fiscalía mantiene la petición de 29 años de prisión para Jordi Pujol Ferrusola
El fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo, que este lunes elevó a definitivas sus conclusiones, ha defendido ante el tribunal de la Audiencia Nacional que condene al primogénito del exmandatario catalán, Jordi Pujol Ferrusola, a 29 años de prisión; a su exmujer, Mercè Gironès, a 17 años, y a su hermano Josep, a 14, porque el juicio celebrado por la fortuna que la familia ocultaba en Andorra "no es un ataque a Catalunya". Recuerda que lo que se juzga son delitos como blanqueo de capitales y delitos fiscales, y "quien defrauda no lo hace a un ente abstracto, sino que detrae recursos públicos, incluida a Catalunya" para construir colegios, hospitales y servicios públicos.
El fiscal, que para el resto de los hermanos Pujol Ferrusola pide ocho años de cárcel y para los empresarios acusados, cinco años de prisión, ha empezado su informe refiriéndose al testigo que ayudó a mover dinero en Andorra y que ante el tribunal calificó de "tradición familiar tener una cuenta en Andorra", extremo negado por Bermejo para las familias que por razones de trabajo se desplazaron a Catalunya para "ayudar a su prosperidad". Los que tenían cuentas en Andorra eran empresarios y "en aquella Catalunya emergente se pagaba a los Pujol, como si fuera un club, con el 3%, para tener obra pública", dentro de "la red clientelar" tejida por la familia en torno al expresidente catalán.
Tras escuchar a testigos, peritos y acusados en un juicio que empezó el pasado mes de noviembre, la fiscalía mantiene que, aunque ya no acuse al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley, este, aprovechando su posición política, “tejió una red de clientelismo” y creó un “entramado” en el que su familia y empresarios afines a Convergència se repartían los “sobresalientes beneficios de concursos públicos”, amasando así un patrimonio “ajeno a sus ingresos legales que hubo de ocultar a la Hacienda Pública española y a la sociedad catalana”. “Con la finalidad tanto de ocultar el auténtico origen del dinero depositado en las cuentas bancarias de Andorra como de disfrutar de él, una vez oscurecido su origen”, los acusados actuaron “de manera coordinada”.
Los Servicios Jurídicos del Estado
Tras el informe del fiscal, será el turno de la Abogacía del Estado, que pide que se condene al principal acusado, Jordi Pujol Ferrusola, a 25 años de prisión; a su exesposa, a 17 años y medio, y a Josep, a cuatro años y medio. La Abogacía nunca ha acusado al resto de los hijos del expresidente catalán. Para los nueve empresarios acusados pide dos años de cárcel por falsedad documental por las facturas que emitieron a las empresas de Pujol Ferrusola y que considera falsas.
El único que ha convencido a los abogados del Estado ha sido el exdirector de la televisión de Andorra Francesc Robert para quien han retirado la acusación, aunque eso no lo libra del juicio porque la fiscalía mantiene su petición de cinco años de prisión para él, al igual que para el resto de empresarios con los que comparte banquillo. Hasta el miércoles no entrarán en juego las defensas, que ratificaron que sus clientes no han cometido los delitos que se le atribuyen.
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