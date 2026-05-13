El contable del bar Franky confiesa al juez que se "inventó" tickets para emitir facturas falsas a favor de Acciona a petición de Koldo

El asesor fiscal del bar Franky de Pamplona Miguel Moreno Purroy admitió este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga la parte de la trama Koldo-Cerdán que se centra en la presunta adjudicación irregular de obra pública, que emitió unas seis facturas falsas entre 2016 y 2018 a petición de Koldo García.

Según ha señalado fuentes presentes en la declaración de este testigo, el hombre que después llegó a ser asesor del exministro José Luis Ábalos en Navarra le indicaba el importe y el gestor se "inventó" los tickets para justificar dichas facturas, que se emitieron a nombre de Acciona y una de ellas a nombre de la UTE Recajo (Acciona e IC Construcción). Según su testimonio, pensaba que Koldo pretendía buscar alguna compensación a los trabajos de seguridad que estaba realizando, pero nunca le preguntó.

La comparecencia de Moreno Purroy, junto a la del gestor de establecimiento Francisco Javier Llorente, que también se ha producido este jueves, fue solicitada por la Fiscalía Anticorrupción para contrastar los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que apuntan a que la emisión de estas facturas "no respondían a una prestación real" de ningún servicio.

Durante su comparecencia parlamentaria del pasado 3 de marzo, Moreno Purroy ya reconoció haber emitido facturas a Acciona. "La tarjeta de visita de Acciona me la entregó Koldo García. Él me dijo que tenía una necesidad, que estaba en mal momento económico y él no tenía dificultad para que Acciona pagara alguna factura", manifestó entonces, para después apuntar que se trata de facturas que no superan los 8.000 euros en total. Fue a raíz de estas manifestaciones que el fiscal del caso, Luis Pator, solicitó su comparecencia ante el juez.

Archivo - Acciona logo / ACCIONA

Vía Recajo

Sobre la factura de la UTE Recajo, según la investigación aparece directamente vinculada al mismo esquema de facturación irregular. En noviembre de 2017, Koldo envió a un directivo de Acciona una factura de 2.750 euros (más IVA) denominada internamente como "FRA.9I UTE Recajo", según los informes policiales. En esta factura, el emisor era el propio asesor Miguel Moreno Purroy, ocultando deliberadamente el concepto y el beneficiario real, aunque el pago se dirigía a una cuenta titulada por el propio Purroy, repitiendo el esquema del Bar Franky pero de forma directa.

Este testigo añadió, a preguntas de las diferentes partes, que conoce a Koldo "de toda la vida" precisamente de coincidir en el Franky, mientras que a Santos Cerdán únicamente "de vista". Sobre la operativa desarrollada, ha reconocido que Koldo nunca le entregó los tickets para las facturas, simplemente le decía el importe que debía constar y a quien debía emitirse. La única que se abonó en su cuenta fue la de Recajo, al estar vinculado a esta UTE, por lo que él sacó el dinero y se lo entregó a la entonces esposa de Koldo, Patricia Úriz.

Además, si bien reconoció era habitual que una cuadrilla de obreros de los que comían en el bar pudieran pedir facturas, no era tan normal que se le solicitasen facturas por los importes que requería Koldo. También que le consta que el abono de estas facuras debía realizarse por transferencia directamente a la cuenta del bar Franck, ya que se hubiera hecho de otro modo tendrían que haber cambiado los conceptos en el documento y él no lo hizo. El informe de la UCO, sin embargo, señala que la mayoría se abonaron con cheques al portador.

Para este testigo, según las mismas fuentes, era algo impensable que Koldo tuviera algún tipo de influencia en aquel momento, ni para obras públicas ni para nada, y tampoco le constaba que tuviera un cargo público. Creía que estaba vinculado con el Ayuntamiento de Huarte de algún modo y solía acudir siempre acompañado al bar.

Por su parte, Lorente manifestó que conocía a Koldo y Cerdán como clientes del bar y que quien tenía que elaborar facturas contra los tickets que le entregaban los clientes esa siempre Moreno Purroy. El coste medio del menú era de 15 euros y que el coste de 8.000 euros en dos años no el parece mucho dinero.

Por otra parte, el juez ha dado traslado al fiscal de la petición de la defensa de Koldo para que su imputación en esta parte de las investigaciones sea sobreseída, al considerar que se le está volviendo a investigar por hechos por los que ya ha sido juzgado en el Tribunal Supremo.