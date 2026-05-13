Ferraz habilitará varias fechas de las primarias del PSOE para minimizar el ruido interno y controlar el calendario

El PSOE ya está trabajando en la elaboración del calendario y en la convocatoria de las primarias de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2027. Y lo hace a la vez que enfila la recta final de la campaña electoral de las elecciones de Andalucía del 17 de mayo. La intención de Ferraz, como adelantó EL PERIÓDICO el domingo, es acelerar el proceso para no dar tiempo para abrir debates y que se revuelva en exceso el partido tras el resultado de los comicios andaluces, que podrían suponer una nueva debacle para la formación, en el caso de que acierte la mayoría de las encuestas.

La dirección quiere habilitar varias fechas de primarias para minimizar el ruido interno y controlar las refriegas en aquellos territorios en los que puede haber batalla entre varios candidatos para ser cabezas de lista. Desde la dirección apuntan a que la intención es "llegar al año electoral con las mínimas heridas abiertas posibles" con un control de daños dirigido desde Ferraz.

La Ejecutiva quiere también dejar abierta la puerta a un retraso técnico de la elección del candidato hasta diciembre para controlar los tiempos. En otras ocasiones, el líder socialista, Pedro Sánchez, se ha reservado hasta el último momento algún candidato sorpresa para algunas plazas estratégicas. Hace cuatro años, la entonces ministra de Industria, Reyes Maroto, necesitaba más tiempo para cerrar asuntos pendientes de su Ministerio y su elección como candidata a la Alcaldía de Madrid se apuró hasta noviembre. Y porque no tuvo rivales internos. De haberlos habido, habría sido candidata en diciembre, solo seis meses antes de las elecciones.

El borrador de calendario que maneja Ferraz está abierto a las aportaciones de los secretarios generales autonómicos, pero todavía no ha salido de Madrid. La secretaria de Organización, Rebeca Torró, quiere discutirlo con los líderes regionales y locales de la formación en el mes de junio para aprobarlo definitivamente en el Comité Federal del sábado 27 de junio. Ese día, se fijará una fecha para el cierre de los censos de militantes y se inicia el proceso.

Como norma general, el partido no celebra primarias cuando el presidente autonómico o el alcalde es socialista. En esos casos, para que se convoquen primarias lo tienen que reclamar al menos la mitad más uno de los militantes de cada territorio (autonómico o local), algo muy improbable. Con lo que ni Emiliano García-Page (presidente de Castilla-La Mancha), ni Adrián Barbón (de Asturias), ni María Chivite (de Navarra) celebrarán primarias. Lo mismo pasará con los alcaldes socialistas, salvo sorpresa.

El PSOE andaluz pidió más tiempo

La mayoría de los candidatos quieren serlo cuanto antes, así que este adelanto de Ferraz no encontrará resistencia. El PSOE andaluz habría preferido más tiempo para que sus cuadros tuvieran más plazo tras las elecciones, pero la dirección no ha querido llevar el Comité Federal más allá del 27 de junio, como ha podido saber este diario. De hecho, la previsión inicial era celebrarlo antes. En el resto de las federaciones y en las grandes ciudades, la mayoría prefiere que los cabezas de lista estén elegidos cuanto antes.

Las fechas no están del todo cerradas. La propuesta base es que haya una convocatoria ordinaria a la que se acogerá la mayoría del partido. De esta forma, los candidatos a presidir las comunidades autónomas que celebran elecciones, los cabildos y los consejos insulares, las juntas generales vascas o los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes serán elegidos como tarde en octubre. La presentación de candidaturas sería en septiembre y allí donde haya más de un aspirante con los avales necesarios, las primarias se celebrarán a dos vueltas separadas por una semana. La segunda vuelta se celebra si ningún candidato tiene más del 50% de los votos. Y será como tarde en la segunda quincena de octubre.

Como excepción, algunas federaciones podrán celebrar primarias abiertas a todos los ciudadanos previa inscripción en un censo habilitado para ello. Las direcciones autonómicas que así lo quieran tendrán que solicitarlo a la Ejecutiva Federal. En principio, solo se acogerá a esta modalidad el Partido Socialista de la Comunidad Valenciana (PSPV), como ya hizo en 2022. En Madrid, el exsecretario general Juan Lobato también quiere primarias abiertas. Pero en este caso, la dirección regional, que controla el ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, no las considera necesarias, con lo que en principio se permitirá votar solamente a los militantes.

Plazo extra a final de año

El calendario de primarias contempla que "por motivos políticos u orgánicos" en algún ámbito o institución concreta se pueda solicitar a la Ejecutiva el aplazamiento para llevarlas a final de año. En ese caso, los candidatos se presentarían en noviembre y, allí donde haya más de uno y se vote, la elección se retrasaría como mucho hasta el 1 de diciembre.

Por último, Ferraz estudia habilitar un adelanto del proceso para los que lo precisen, aunque esta ventana no está aun decidida. En este tercer caso y siempre que lo apruebe la Ejecutiva, las primarias se celebrarían íntegramente en el mes de julio de forma que los candidatos sean elegidos como tarde el 26 de julio.

El PSOE de Baleares, cuya secretaria general es la presidenta del Congreso, Francina Armengol, es en principio partidario de llevar a cabo un proceso rápido. Armengol no se volverá a presentar al Parlamento balear casi con toda probabilidad. Su puesto actual es clave para el PSOE y para el Gobierno. Y su sustitución no es nada fácil, ya que el candidato o candidata alternativo necesitaría la mayoría absoluta de la Cámara. El PSIB considera que su sustituta o sustituto -la mayoría de las fuentes consultadas apuntan a la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Grau- necesita el máximo tiempo posible para preparar las elecciones autonómicas ya que los socialistas creen que pueden recuperar el Ejecutivo que preside Marga Prohens, del Partido Popular.