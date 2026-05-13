Juicio en la Audiencia Nacional
La defensa de los hijos de Pujol intentará demostrar hoy que la familia no es corrupta
Está previsto que el primero que pronuncie su informe final sea el penalista Cristóbal Martell, que representa al primogénito del expresidente, Jordi Pujol Ferrusola
El fiscal pide la condena de los Pujol porque "este juicio no es un ataque a Catalunya" y persigue a quien "detrae recursos públicos"
La defensa de los hijos del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley intentará demostrar este miércoles en sus informes finales que la familia no es corrupta, que no existe una "organización criminal" para cobrar comisiones por la adjudicación de obras públicas y que, pese a lo mantenido por el fiscal anticorrupción Fernando Bermejo, los fondos ocultos en Andorra provienen del legado del abuelo Florenci Pujol. Quien más deberá esforzarse será el abogado penalista Cristóbal Martell, que representa al principal imputado, el primogénito del exmandatario catalán, Jordi Pujol Ferrusola, para quien la acusación pública solicita 29 años de prisión.
Tras este letrado, intervendrán el resto de abogados defensores del resto de hijos del expresidente: Pau Ferrer, Jaime Campaner y Francesc Sánchez, abogado del exdiputado de CDC Oriol Pujol Ferrusola. También explicará su versión Oriol Rusca, que defiende a Mercè Gironès, exesposa de Jordi Pujol Ferrusola. El tribunal ha pedido a los abogados que se ciñan a argumentar su postura respecto a los imputados a los que representan, para poder cumplir el calendario previsto. Es decir, que el juicio quede visto para sentencia el próximo jueves. Lo previsto es que salvo el de Jordi Pujol Ferrusola los demás no se excedan más de media hora o, a lo sumo, 45 minutos en sus informes finales.
Las dilaciones en el proceso
Las defensas responderán directamente a las imputaciones vertidas por la fiscalía. Algunas se han mostrado molestas por la acusación del fiscal de que han sido los propios letrados de los encausados los que han alargado "artificialmente" el proceso judicial durante casi 13 años, con expurgos de documentación excesivos y demandas en Andorra. La acusación pública ha descartado así que existan dilaciones indebidas atribuibles a la propia Audiencia Nacional, que, no obstante, es muy consciente del propio retraso que presenta a la hora de juzgar las causas sin presos y aplica la atenuante de dilaciones indebidas prácticamente de oficio.
No se descarta que en los informes de la defensa vuelva a salir la 'Operación Cataluña' y la intervención de la policía política del PP en la investigación sobre la familia Pujol. Sin embargo, su principal argumento será que el fiscal no ha podido demostrar que los fondos ingresados en Andorra provengan de comisiones ilícitas y que la intermediación de Jordi Pujol Ferrusola en determinadas operaciones es real y no una simulación.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cambio en las multas por invadir el carril bus en Sevilla: se apaga la cámara en la Resolana y se activa en el Paseo de las Delicias
- ENCUESTA: ¿Quién ha ganado el segundo debate electoral de Andalucía? Vota aquí por el mejor candidato del 17-M en RTVA
- El mapa de los precios de la vivienda en Sevilla: de los 330.000 euros de Palmas Altas a los 217.000 de Bormujos
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este lunes 11 de mayo de 2026
- Las playas andaluzas esperan 56.500 toneladas del alga invasora durante 2026: estos son los 40 municipios más afectados
- Rosalía eligió la ROSS para su concierto sobre el Guadalquivir: 'Sevilla debe saber que esta orquesta está jugando ya a muy alto nivel
- El Ayuntamiento de Sevilla vence en los tribunales y mantiene el tope a la altura de edificios para proteger La Palmera
- Sevilla cierra los parques, el cementerio y las instalaciones deportivas por los riesgos del viento, tormentas y lluvia en la ciudad