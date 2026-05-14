COMUNIDAD DE MADRID
Ayuso acusa a Sánchez de ordenar a Sheinbaum "reventar" su viaje a México: "El Gobierno echaba fuego desde aquí"
La presidenta madrileña afirma en una entrevista que su desplazamiento lo han pagado el estado mexicano de Aguascalientes y los organizadores de los Premios Platino
Víctor Rodríguez
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, insiste en acusar al Gobierno de España de alentar el boicot que asegura haber sufrido durante su reciente viaje a México. Hoy ha dado un paso más y ha asegurado que fue el propio Ejecutivo el que ordenó a la presidenta Claudia Sheinbaum "reventar" su visita. "El propio Gobierno echaba fuego desde aquí", ha dicho.
"Estoy convencida de que esto, evidentemente, lo promovió Sánchez desde España", ha asegurado en el transcurso de una entrevista en EsRadio. Una situación, ha asegurado, que se originó durante el último viaje de Sheinbaum a Barcelona para asistir a la IV Reunión en Defensa de la Democracia, junto a otros líderes iberoamericanos.
En esa reunión, que ha calificado como "el guateque de Barcelona", convocada en opinión de Ayuso, para "contrarrestar" la presencia de la opositora venezolana María Corina Machado ese mismo fin de semana en Madrid, "imagino que [Sheinbaum] se derretiría con nuestro presidente y, de vuelta, ella le hizo el mismo favor".
Por eso, ha proseguido, tras reunirse en su viaje con políticos del Partido Acción Nacional (PAN) y con la alcaldesa de Cuauthémoc, Alessandra Rojo, que encarnan la oposición de derechas a Sheinbaum, es cuando la presidenta mexicana dijo, siempre en el relato de Ayuso: "Esto no puede ser, no puede ser que esta señora, encima, ahora vaya a los Premios Platino a Xcaret y se luzca allí, porque a mí me han dado una orden de España, y es revienta el viaje".
La dirigente madrileña también ha desvelado algún detalle sobre los costes de la visita, en concreto sobre quién se ha hecho cargo. El viaje incluía visitas a la Feria de San Marcos, en el estado de Aguascalientes, donde la Comunidad de Madrid tenía un estand, y donde la presidenta recibió dos distinciones, y a la entrega de los Premios Platino, copatrocinados con 450.000 euros por la propia Comunidad de Madrid. "Mi viaje ha sido pagado, sufragado, por el Gobierno de Aguascalientes y por los Premios Platino", ha aseverado en antena.
Asimismo ha comparado la situación de deterioro institucional de México, país al que en un momento de la charla se ha referido como "narcoestado" con el momento que vive España.
"Todo el que va y viene a México o vive allí sabe lo que está pasando, y el deterioro ha empezado a gran velocidad desde que Morena [el partido de Sheinbaum y su antecesor, Andrés Manuel López Obrador] empezó a gobernar", ha asegurado. "Es como si aquí hubiera gobernado Podemos a la cabeza. La diferencia está en que aquí Pablo Iglesias no fue presidente, pero sí nuestro presidente se ha convertido en un Pablo Iglesias", ha zanjado antes de acusar a Pedro Sánchez de utilizar los medios públicos para "perseguir a la oposición, a la empresa y a todo aquello que le da libertad a una persona".
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