Ayuso irá al Vaticano a ver al Papa el 1 de junio, después de Sánchez y antes de la visita a España

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tiene previsto reunirse con el Papa en el Vaticano el próximo 1 de junio, días después de la reunión que tendrá Pedro Sánchez con León XIV y antes, también, de la visita oficial del Pontífice a España.

Ayuso será la tercera presidenta autonómica española que reciba León XIV en audiencia en este su primer año de Pontificado. Apenas unos meses después de que Robert Francis Prevost adoptara el nombre de León XIV recibió la primera visita de un político español, el presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa. Ya en enero fue el asturiano Adrián Barbón el que acudió al Vaticano.

Antes, a finales de diciembre, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, viajó a Roma con su mujer para una entrevista en privado con el Papá.

En todas estas reuniones de autoridades ha estado presente la visita oficial que el Pontífice hará a Madrid, Barcelona y el archipiélago canario entre el 6 y el 12 de junio.

Pero antes de ese momento de que ver por España al Papa, el presidente del Gobierno se desplazará a Roma la última semana de mayo, previsiblemente el 27 de mayo, para reunirse en el Vaticano con León XIV. La cita será la primera entre los dos ya que el jefe del Ejecutivo español no fue a la ceremonia que marcó el inicio del pontificado de Prevost. Sin embargo, es la tercera ocasión de Sánchez en la Santa Sede porque acudió por dos veces para reunirse con Francisco.

Una escena similar a la que protagonizaron los reyes Felipe VI y Letizia de España el pasado 20 de marzo de 2026. En esa reunión en la biblioteca privada del Vaticano, se abordaron los detalles del viaje que el pontífice va a hacer a España este mes de junio.

Antes de esa visita, la jefa del Ejecutivo madrileño será recibida en audiencia por León XIV. Ayuso había solicitado mantener este encuentro papal el pasado año, después de su nombramiento tras el fallecimiento del Papa Francisco, que también recibió a la presidenta en marzo de 2023.

La agenda del Papa en Madrid

León XIV iniciará en Madrid, del 6 al 9 de junio, la primera etapa de su visita a España. Llegará la mañana del día 6 al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde será recibido por los Reyes y autoridades, y después acudirá al Palacio Real para el acto oficial de bienvenida. Esa misma tarde visitará el centro CEDIA 24 Horas de Cáritas, en Carabanchel, dedicado a la atención de personas sin hogar, y cerrará la jornada con una vigilia de oración con jóvenes en la Plaza de Lima.

Noticias relacionadas

El domingo 7 presidirá la misa multitudinaria del Corpus Christi en Cibeles, seguida de una procesión, y por la tarde participará en el acto Tejer Redes en el Movistar Arena, con representantes de la cultura, el arte y la economía. El lunes 8 mantendrá un encuentro con Pedro Sánchez en la Nunciatura, pronunciará un discurso en el Congreso de los Diputados y se reunirá con los obispos españoles. Por la tarde rezará ante la Virgen de la Almudena y presidirá un encuentro diocesano en el Santiago Bernabéu. Su agenda madrileña terminará el martes 9 con un encuentro en IFEMA con los voluntarios antes de viajar a Barcelona.

Suscríbete para seguir leyendo