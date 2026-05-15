Feijóo pide el voto a socialistas "abochornados": "También merecen una Andalucía digna"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este viernes el voto en las elecciones andaluzas del domingo a los "socialistas enfadados" y "abochornados" y ha asegurado que "ellos también merecen una Andalucía digna y una España mejor".

Durante el acto de cierre de campaña celebrado en el anfiteatro de la Rambla de Almería, donde ha estado acompañado por la alcaldesa de la capital, María del Mar Vázquez, y el candidato al Parlamento andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, el líder nacional del PP ha centrado parte de su intervención en apelar a quienes no apoyaron a su formación en los pasados comicios autonómicos de 2022.

A su juicio, el Ejecutivo de Juanma Moreno ha sido "mejor de lo que ellos tenían previsto" y, por tanto, "ahora tienen razones para cambiar su voto". Además, ha incidido en que respaldar al PP andaluz el próximo domingo supone, al mismo tiempo, votar "por un cambio en España".

Feijóo ha querido concretar "ocho motivos" para solicitar el voto por una "mayoría estable", las cuales considera una "rara avis" en la política española y europea. El primer motivo, ha afirmado, es el "balance" de la gestión popular, que ha logrado sacar a la región de ser el "farolillo rojo" para situarla "en puestos de competir" en indicadores económicos y sociales. En este apartado, ha cargado con extrema dureza contra la candidata socialista, María Jesús Montero.

Ha ironizado sobre el hecho de que Montero afirme ser el futuro cuando "es realmente el pasado más tenebroso de Andalucía". Así, ha enumerado que la candidata estuvo "en el gobierno de los ERE y en el gobierno de Ávalos", "subió cien veces los impuestos", fue "la ministra del modelo de financiación a medida del separatismo", "la consejera de los recortes de sanidad" y "la vicepresidenta del gobierno del apagón y de Adif".

Como segundo motivo, ha ensalzado que Moreno es el "único que tiene un proyecto" —mencionando áreas como la vivienda, la sanidad, la inversión extranjera y las infraestructuras—, frente a una oposición cuyo único objetivo es que "Juanma no tenga mayoría absoluta" y que basa su estrategia en "la negación de la política" y el "desacato a lo que sale de las urnas".

La tercera razón esgrimida ha sido la de evitar que la región "vuelva al peor pasado de su historia". El líder popular ha contrapuesto la "decencia" del actual gobierno autonómico, afirmando que "hoy por fin hay una Junta que trabaja para ellos y no les roba", con la actitud de una candidata socialista que "ha sacado a condenados por corrupción a pedir el voto".

El cuarto motivo se centra en el "respeto y la dignidad", rechazando frontalmente que Andalucía se convierta en una "sucursal" gobernada por despachos en Madrid o supeditada "a los intereses del independentismo".

A continuación, como quinto punto, ha expuesto su propio "compromiso" personal para lograr unas infraestructuras dignas, acabar con "la asfixia fiscal" a la que les ha sometido "el tándem Sánchez-Montero" y promover un modelo de financiación justo.

El sexto argumento ha apelado a la movilización ciudadana, ya que "cada voto cuenta". Feijóo ha advertido que escaños como el último por Almería "se va a decidir por unos cientos de votos" y ha alertado de que quedarse en casa supondría una "penitencia" de cuatro años.

Noticias relacionadas

Saltando directamente al último motivo de su enumeración inicial, Feijóo ha proclamado que el líder andaluz "es el mejor para Andalucía y para España" y que constituye "el único voto realmente útil" porque "vale por dos". "España necesita una Andalucía rebelde, inconformista", además de "ilusionada, reivindicativa y leal", ha enfatizado.