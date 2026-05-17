La alargada sombra de OCON-Sur, la unidad de la Guardia Civil que "hacía temblar a los narcos"

"Había una vez una unidad que hacía temblar a los narcos. No era un mito ni una leyenda de cuartel. Era real, operativa, y funcionaba". Son palabras de Vicente Reig Basset, coronel de la Guardia Civil retirado, en un documento en el que defiende la recuperación de OCON-Sur, la unidad de élite nacida al calor del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar. Su desmantelamiento causó una herida en el cuerpo que no ha terminado de cicatrizar y que se ha reabierto tras la muerte de dos guardias civiles, Germán y Jerónimo, en la colisión de dos embarcaciones oficiales mientras perseguían una narcolancha en Huelva el pasado 8 de mayo.

Un suceso que se produce apenas dos años después de la muerte de otros dos agentes, Miguel Ángel y David, tras ser arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate. Son los episodios más graves de una escalada de violencia del narcotráfico en el litoral andaluz: apenas una semana después de la tragedia en Huelva, una narcolancha golpeó en Almería a una patrullera del Servicio de Vigilancia Aduanera durante una persecución nocturna.

En este escenario vuelve a surgir en la Guardia Civil una pregunta que el Ministerio de Interior arrastra desde hace años: qué ocurrió con OCON-Sur. La unidad reunió a agentes especializados, con dedicación exclusiva y capacidad para investigar las estructuras económicas y logísticas de los narcos. "No solo incautaban droga: perseguían el dinero, atacaban el blanqueo de capitales, desmantelaban flotas de helicópteros, desarticulaban redes de vigilancia y puntos de 'guardería'", defiende el coronel Reig Basset, "era una guerra total, y la estaban ganando".

De razones operativas a "lo celebraron con champán"

Interior, por su parte, ha defendido que OCON-Sur tenía carácter temporal y que su final en 2022 respondió a razones operativas. Fernando Grande-Marlaska aseguró en 2024 que los 150 agentes de la unidad fueron reubicados en comandancias de la zona y que, tras esa redistribución, las incautaciones y operaciones contra el blanqueo aumentaron. Tras la muerte de los agentes en Huelva, el ministro de Interior ha reivindicado que en su mandato se han puesto "más medios de los que se han puesto nunca".

A esa explicación se suma otro elemento incómodo: el caso de David Oliva, último jefe de OCON-Sur y figura central de la unidad. Marlaska llegó a deslizar su imputación como una de las causas de la disolución, aludiendo a un asunto "sub iudice”. Oliva, considerado durante años uno de los mandos más eficaces contra el narcotráfico en el Estrecho, afronta ahora un procedimiento por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos mientras su entorno sostiene que fue víctima de una investigación irregular.

Grande Marlaska, en la capilla ardiente de un guardia civil fallecido en Barbate, en una imagen de archivo. / Eduardo Sanz / Europa Press

La versión crítica es otra. Reig Basset sostiene que "en el verano de 2022, alguien tomó la decisión de acabar con todo eso" y que "150 agentes especializados, disponibles 24 horas al día, siete días a la semana, fueron devueltos a sus destinos de origen de un día para otro". La fórmula oficial, añade, fue la de una "reestructuración", pero "los narcos lo llamaron de otra manera: lo celebraron con champán".

La memoria de 2023 de la Fiscalía registró una reducción de las cantidades de hachís incautadas en Cádiz y de los procesos penales, que la fiscal delegada atribuyó a "una menor presión policial" y a la "desaparición del grupo operativo OCON Sur", producida "sorpresivamente y sin comunicación previa" a la Fiscalía de Andalucía, la Fiscalía Especial Antidroga o los órganos judiciales.

Las demandas de la oposición y las asociaciones de guardias civiles

Tras Huelva, el PP ha convertido la recuperación de OCON-Sur en una de las piezas centrales de su plan contra el narcotráfico, que incluye declarar el Campo de Gibraltar y el litoral andaluz como zona de especial singularidad operativa, llevar los grandes casos de crimen organizado a la Audiencia Nacional y dotar al Servicio Marítimo de medios no letales. También Vox ha pedido a Marlaska la restauración de la unidad, más medios para los agentes y el reconocimiento de guardias civiles y policías como profesiones de riesgo.

Son medidas que varias asociaciones de la Guardia Civil llevan pidiendo desde hace tiempo. La mayoritaria, Jucil, pidió en octubre de 2025 la "restitución inmediata de la estructura del OCON-Sur o de una unidad similar con plena capacidad operativa". La Unión de Oficiales, hace apenas unos meses, sostuvo que el aumento de la violencia coincidía con el desmantelamiento y reclamó que era "imprescindible" la restitución "urgente" de una unidad de élite "con dedicación exclusiva al narcotráfico en el litoral andaluz". También AUGC había exigido una estructura permanente contra el narco y la declaración de Zona de Especial Singularidad.

Zona portuaria de Algeciras donde se acumulan las narcolanchas requisadas, en una imagen de archivo. / Alba Vigaray / EPE

La oposición ha llevado estas demandas al Parlamento Europeo, donde la Comisión de Peticiones aprobó en noviembre de 2025 un informe que recomendaba a Interior reinstaurar la unidad o crear estructuras antidroga especializadas para operar en zonas fronterizas de alto riesgo. Además, aprobó en el Senado una moción que instaba al Gobierno a restituir OCON-Sur, declarar zonas de especial singularidad y crear una unidad marítima específica para la desembocadura del Guadalquivir.

Interior, sin embargo, sostiene que la lucha antinarco no se ha debilitado. El V Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar para 2026 y 2027 prevé 38,2 millones de euros este año: 18,8 millones para refuerzo de plantillas y 19,4 millones para medios materiales, tecnológicos, investigación e inteligencia. El ministerio atribuye al despliegue del Plan Especial desde julio de 2018 hasta diciembre de 2025 un total de 47.862 operaciones, 31.335 sospechosos detenidos o investigados y más de 2,17 millones de kilos de droga incautada.

"España necesita un OCON-Sur 2.0, reformado y reforzado"

Para Interior, OCON-Sur fue una estructura temporal y defiende que su experiencia se integró en unidades territoriales. Para sus defensores, su disolución dispersó el conocimiento, la especialización y la presión al narco. "Hoy no existe ningún grupo de la Guardia Civil especializado y dedicado exclusivamente a la persecución del narcotráfico en el Estrecho", asegura Reig Basset, "los agentes que quedan en primera línea pertenecen a grupos de GRS, USECIC o Policía Judicial: equipos valiosos, formados, comprometidos, pero diseñados para otras misiones, sin la especialización acumulada durante años".

La recuperación de OCON-Sur no garantiza que no vuelvan a producirse “trágicos accidentes”, como definió Marlaska a lo ocurrido en Huelva, o episodios mortales como el de Barbate. Pero para sus defensores permitiría reducir la exposición de los agentes, concentrar experiencia, mejorar la coordinación y mantener una presión policial sostenida.

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"Lo que España necesita es un OCON-Sur 2.0, reformado y reforzado con las lecciones aprendidas: mandos transparentes, control judicial claro, protocolos actualizados", reclama Reig Basset, que lo define como una unidad con "al menos 200 efectivos especializados", medios modernos, capacidad para atacar el blanqueo y "presencia permanente en los puntos calientes". "Cada día sin esta unidad es un día en que el narco sigue moviendo toneladas de veneno hacia Europa. Cada día es una ventana de oportunidad para que ocurra otra Barbate. Otro Huelva. Otro padre, otro hijo, que no vuelve a casa”, lamenta el retirado coronel de la Guardia Civil.