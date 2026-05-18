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Juan Manuel Moreno: "No hemos sacado matrícula de honor, pero hemos sacado sobresaliente"

Juan Manuel Moreno: "No hemos sacado matrícula de honor, pero hemos sacado sobresaliente"

Sara Fernández

Juan Manuel Moreno: "No hemos sacado matrícula de honor, pero hemos sacado sobresaliente"

Sara Fernández

PI STUDIO

MADRID
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Feliz, con una sonrisa, pero vestido de negro. Juanma Moreno salió así a valorar los resultados de las elecciones andaluzas del 17M. En sí mismo, era una metáfora de las sensaciones que ha vivido en esta jornada electoral. Ha tenido más de 140.000 votos más, pero se ha quedado con menos escaños diluido por el aumento de la participación récord desde 2008 en unas elecciones andaluzas, que ha premiado a Vox y Adelante Andalucía.

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