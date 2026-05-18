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Tras elecciones Andalucía

La sede del PP amanece con una lona que anuncia que “el cambio está más cerca”

Sede nacional del PP en la calle Génova de Madrid con la nueva lona

Sede nacional del PP en la calle Génova de Madrid con la nueva lona / Foto procedente de X/Miguel Tellado

Servimedia

La sede nacional del PP de la calle Génova de Madrid amaneció este lunes con una lona que anuncia que “el cambio” en España “está más cerca” tras las elecciones autonómicas de Andalucía, donde batió su récord de votos –aunque perdió la mayoría absoluta– frente a un PSOE que sacó su peor resultado histórico.

La dirección nacional del PP ya admitió anoche que el resultado de Juanma Moreno en las elecciones autonómicas de Andalucía “no es un triunfo completo, pero sí un triunfo claro e incontestable” frente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que “pierde” otros comicios más con una de sus colaboradoras más estrechas, la exvicepresidenta María Jesús Montero.

“Gana el PP, pierde el sanchismo”, resumieron fuentes de Génova, que emplazaron al PSOE a una reflexión porque “ya ha caído la mayor parte de los alfiles del sanchismo”. “¿Quién queda? El uno”.

El PP cumplió dos de sus tres objetivos: ganar las elecciones e imponerse en todas las provincias. Pero se ha quedado corto del tercero y más importante: la mayoría absoluta.

Su candidato, Juanma Moreno, cosecha 1.735.819 votos con el 99,9% escrutado, unos 145.000 votos más que en 2022. Pero pierde los cinco escaños que bailaban en el cierre de campaña (Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla) a manos de Adelante Andalucía.

El PSOE también avanza en votos, ganando casi 59.400 con respecto a 2022. Pero pierde dos escaños y se queda en 28, el peor resultado de su historia en una comunidad que, hasta hace poco menos de una década, era de monopolio socialista.

Con estos resultados, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, presidirá este lunes en Génova la reunión de la Junta Directiva Nacional, el máximo órgano del partido entre órganos, con la presencia de Moreno.

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Pese a perder la mayoría absoluta, Génova quiere insuflar optimismo en sus filas de cara a las elecciones generales de 2027, en las que Feijóo aspira a culminar su abordaje a La Moncloa. “El cambio está más cerca”, resumen a través de la lona que han desplegado en la fachada de su sede.

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