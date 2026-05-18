Las dos versiones del comisario que confesó la Kitchen: de exculpar al 'dos' de Interior a señalarle como responsable

La séptima semana del juicio de la operación Kitchen que se desarrolla en la Audiencia Nacional ha comenzado con la emisión de la primera de las grabaciones de las declaraciones que prestó en enero de 2019 el que fuera jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) del Cuerpo Nacional de Policía Enrique García Castaño, en las que defendía la legalidad de la operación parapolicial contra el que fuera tesorero del PP Luis Bárcenas. Además, negó que el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez estuviera al tanto de la operativa.

Javier Vendrell Camacho

Sin embargo, tan solo dos meses después, en marzo de 2019, García Castaño optó por colaborar con la justicia y pasó a reconocer los hechos. Dijo que entró "ilegalmente" en el estudio de pinturas de la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, y que llevó a cabo esta actuación por orden de Francisco Martínez y del director adjunto operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino, quien le ordenó que se saltara a su jefe en la Comisaría General de Información (CGI) Enrique Barón. Al ser preguntado sobre si creía que el ministro Jorge Fernández Díaz conocía la operación, el conocido como El Gordo" dijo que estaba seguro de que sí estaba al tanto de la misma.

"Preocupación"

Está previsto que este martes el tribunal escuche las siguientes declaraciones en las que confesó la Kitchen. Como por ejemplo ocurrió el 26 de marzo de 2019 y de 9 de marzo de 2020. Esos días García Castaño afirmó que el director adjunto operativo [DAO, Eugenio Pino] le dijo que tenía que ir a ver al secretario de Estado" [Francisco Martínez], quien le alertó de la "preocupación" que tenían porque Bárcenas disponía de dos discos duros con la contabilidad 'b': "Por un lado, las donaciones que se daban, que no se sabía cuanto recibía y cuánto se quedaba. Por otro lado, los pagos que hacía en 'b'. El Partido Popular desconocía qué había allí y qué donaciones habían recibido", declaró.

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Al ser interpelado por el fiscal Ignacio Stampa, García Castaño confesó que él era consciente de que le habían pedido que obtuviera el material comprometedor para el PP para "ocultarlo" al magistrado que investigada los casos Gürtel y de los papeles de Bárcenas.

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