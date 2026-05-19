La Policía sale con maletines tras registrar durante una hora el despacho de Zapatero en Ferraz

Agentes del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas de la Policía Nacional han registrado desde pasadas las nueve de la mañana de este martes el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, situado justo enfrente de la sede del PSOE de la madrileña calle de Ferraz. Una hora después los agentes abandonaron el edificio portando tres maletines.

La operación, a cargo de la unidad de delitos económicos de la Policía Nacional (UDEF) está relacionada con la imputación del propio Zapatero por el juez que investiga el caso Plus Ultra en la Audiencia Nacional, José Luis Calama. Atribuye indiciariamente al expresidente socialista los delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental en relación con una operativa derivada del cobro del rescate de 53 millones de euros concedido a esta compañía en marzo de 2021, como consecuencia de las pérdidas originadas por la pandemia de coronavirus

Lucía Feijoo Viera

Además del despacho de Zapatero en la sede de Ferraz se realizan registros en las mercantiles Grupo de Soft Gestor, Inteligencia Prospectiva y la empresa de las hijas de Zapatero, Whathefav S.L. Las pesquisas indagan en las relaciones de Rodríguez Zapatero con la mercantil Análisis Relevante, propiedad de su amigo Julio Martínez Martínez, --detenido el pasado mes de diciembre por orden la jueza que inició la investigación del rescate a la aerolínea -- en relación con posibles pagos que superaron los 600.00 euros por trabajos de consultoría tanto a él directamente como a través de Whathefav SL.

El caso fue asumido a finales del pasado mes de febrero por la Audiencia Nacional y el juez José Luis Calama ha dado un impulso definitivo a la investigación con la citación de Rodríguez Zapatero el próximo 2 de junio.

Registros de la UDEF en la oficina de Zapatero. / Redacción

Los dos agentes que salían del número 35 de la calle Ferraz portaban 3 maletines que cargaron en el mismo vehículo con el que llegaron al despacho del expresidente y que estaba aparcado en la zona de seguridad habilitada frente a la sede del PSOE.

Buscando zulos ocultos

La UDEF ha requerido la ayuda del Gripo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) por su capacidad para abrir cajas fuertes y hallar huecos o zulos ocultos en despachos o estancias objeto de registro. De momento, no ha sido necesaria ninguna de esas funciones en el caso del registro en el despacho de Zapatero en la calle Ferraz apuntan fuentes policiales a EL PERIÓDICO.

Antes de la llegada de los agentes policiales al despacho de Zapatero, en el edificio no estaba el expresidente ni personal alguno salvo de seguridad.

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