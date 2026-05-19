El PP reclama explicaciones a Sánchez por la imputación de Zapatero: "Los capos de la trama empiezan a caer”

Nada más conocerse la información desde el Partido Popular (PP) valoraron la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero “por corrupción y blanqueo de capitales” y lo calificaron de “gravedad extrema”.

El secretario general del primer partido de la oposición, Miguel Tellado, expresó en X que “no solo hablamos del ex presidente del Gobierno, sino del principal consejero de Sánchez”. “El Gobierno tiene que dar explicaciones ya” porque “el tinglado se desmorona y los capos de la trama empiezan a caer”, sentenció.

Los de Alberto Núñez Feijóo llevan mucho tiempo poniendo el foco sobre Zapatero y sus presuntas actividades irregulares, motivo por el que este mismo año le llevaron a declarar en la comisión de investigación abierta en el Senado por el 'caso Koldo'. Fue en esa misma comparecencia, y a preguntas de la senadora de Unión del Pueblo Navarro (UPN), María Caballero, cuando el que fuera secretario general del PSOE entre 2000 y 2012 desmintió de manera categórica y tajante cualquier relación con el rescate por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de la aerolínea Plus Ultra. "No, en absoluto", afirmó en la Cámara Alta.

Entre otras cosas, la comparecencia se produjo tras la imputación del empresario Julio Martínez Martínez, amigo personal de Zapatero, con el que compartió este invierno una jornada de esparcimiento y deporte en el monte madrileño de El Pardo poco antes de esa imputación, según desveló El Debate. Una información que provocó la indignación y las sospechas de Zapatero, según el mismo expresidente manifestó en una entrevista reciente en Onda Cero, donde volvió a proclamar su inocencia, afirmó que cobró por informes verbales de la empresa Análisis Relevante (propiedad de Martínez) y de otras compañías, que prefirió no mencionar. Igualmente, señaló que todo lo que percibió tributó por IRPF y no mediante una sociedad, y además, admitió, por el tipo máximo.

Hace unas semanas, y según adelantó El Mundo, se supo que Martínez, acusado de blanqueo de capitales por ese blanqueo de Plus Ultra, oculta más de medio millón de euros en una cuenta en Miami.

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Además de Tellado, muchos otros dirigentes populares no tardaron en manifestarse en las redes sociales. El portavoz del partido, Borja Sémper, compartió la noticia de la imputación de Zapatero con sus seguidores en las redes sociales y señaló: "Superaremos esta oscura etapa de escándalos de corrupción y políticos que se suceden casi a diario. Todo se terminará por saber, nadie es impune, el estado de Derecho se impondrá. España necesita un cambio político, de formas y de fondo, y va a llegar".