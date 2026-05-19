Vilaplana, la periodista que comió con Mazón en la dana, evita responder en el Congreso y rompe a llorar: "Yo no sé qué hago aquí, me siento juzgada"

Esperada era la comparecencia de la comunicadora Maribel Vilaplana en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la catástrofe de la dana. La periodista que comió con el expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el día de la tragedia, es una de las pocas personas que más sabe sobre los pasos del que fuera jefe del Consell aquella jornada, por lo que sus declaraciones en la comisión de investigación, las primeras declaraciones públicas de la testigo tras declarar en el juzgado de Catarroja, se antojaban de especial interés. Sin embargo, se ha negado a responder a las cuestiones relativas sobre el expresident apelando a su declaración judicial.

"Ya contesté a esto", "expliqué todo eso en sede judicial", "declaré en la instrucción y contesté a todas las preguntas", ha sido la contestación repetida una y otra vez por la comunicadora ante las preguntas de los diputados, ante cuya insistencia ha llegado a asegurar: "Yo no sé qué hago aquí". "Ha llegado un punto porque ya sé cuándo mi nombre sale para contar algo y cuándo sale para tapar algo después de tanto tiempo", ha dicho enigmática la comunicadora.

La tónica de la compareciente se ha roto ante las preguntas del diputado de Compromís Alberto Ibáñez, quien le ha recordado que no la están juzgando a ella. "Sé que no me están juzgando pero yo me siento juzgada", ha asegurado Vilaplana, que ha roto a llorar ante la comisión: "Está todo en mi declaración, no quiero revivirlo más, está todo explicado". "Mis hijos están al otro lado, mi familia, mi pareja...", ha proseguido entre lágrimas, a lo que el diputado ha frenado su interrogatorio: "Tiene razón, no tengo más preguntas. "Perdón", se ha disculpado la periodista.

En su comparecencia, Vilaplana ha asegurado que no ha recibido presiones ni por parte del Consell ni por parte del Partido Popular para evitar algunas cuestiones. "No estoy coaccionada ni amenazada", ha asegurado la comunicadora, quien se ha acogido a su declaración judicial como testigo ante la jueza de la dana. "No tengo nada que aportar de nuevo. Lo único que quiero es acabar", ha insistido, para recalcar que no tiene "ningún cargo político". "No tomé ninguna decisión", ha recalcado.

"Todo lo que sabía, todo lo que podía explicar está ahí, no sé mucho más. Por mucho que intente o se pueda especular, no puedo aportar nada más. Y no puedo responder preguntas por boca de otra persona", ha asegurado, y ha añadido que "esas dudas que tienen sobre otra persona, el señor Carlos Mazón, se la tienen que hacer a él, no a mí".

La periodista ha asegurado a la diputada de Compromís, Àgueda Micó, que ha cumplido con su "responsabilidad" y que ha "colaborado en todo" lo que ha podido. "He sido muy coherente, no me he pasado por ningún sitio. He aportado todo lo que sabía pero no sé más", ha declarado. Más tarde, ha recalcado que en sede judicial que respondió "a lo que tenía que responder y mucho más" y ha apelado a la "responsabilidad" y a la "prudencia" por respeto al proceso judicial en marcha.

"No puedo contestar a nada de los nueve puntos por los que se me ha citado porque atañe directamente a cargos políticos y con responsabilidad en emergencias", ha explicado.

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