Directo | Sánchez muestra todo su “apoyo” a Zapatero y Feijóo le reprocha que el lema de su Gobierno es “el que pueda robar, que robe”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió de manera cerrada a José Luis Rodríguez Zapatero en la sesión de control del Congreso, a preguntas de Alberto Núñez Feijóo, quien le reprochó: “El lema de su Gobierno es: ‘El que pueda robar, que robe’”. El jefe del Ejecutivo, que manifestó también su "colaboración con la Justicia" y su respeto "a la presunción de inocencia", ensalzó la figura de Zapatero por, dijo entre aplausos de la bancada socialista, haber "sacado a España de una guerra ilegal, haber ampliado derechos y haber acabado con ETA". Además, acusó a Feijóo de conocer con anterioridad el auto del juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, conocido este martes, por haberse referido en un mitin de la campaña andaluza a la investigación sobre el ex jefe del Ejecutivo, de la que ese mismo día habían informado distintos medios.

Feijóo, previamente, comenzó su primera intervención, la que abre la sesión de control, refiriéndose así al auto del juez Calama: "Ayer un juez imputó a su faro moral". Y le planteó tres preguntas concretas. La primera, si Zapatero hablaba con él en lo que se refiere al rescate de la aerolínea Plus Ultra; la segunda, si "va a arremeter contra los jueces como ordenó ayer", en referencia al mensaje de Sánchez a la Ejecutiva del PSOE, desvelado por la Cadena SER, para que se defendiese a Zapatero, y la tercera y última: "¿Qué hace todavía ahí manchando, un día más, la Presidencia del Gobierno de España?".

La respuesta de Sánchez dejó poco lugar a dudas, pues cerró filas con Zapatero y, sin emplear la palabra lawfare o guerra sucia judicial, alentó sospechas sobre la actuación judicial, incluida la de una posible filtración al propio líder del PP. El presidente, además, le espetó a Feijóo y a toda la bancada del PP: "Lecciones de quienes tienen tanto que tapar, ninguna". Igualmente, y como en muchas otras ocasiones, aludió a la fotografía de hace décadas del presidente del PP con el narco Marcial Dorado: "Si quiere mirar a la corrupción, mírese al espejo, o recuerde las fotos de su pasado".

En su turno de réplica, Feijóo recordó la reacción del Gobierno y el PSOE ante otros escándalos. "Esto ya lo hemos visto, aplaudieron a Ábalos [José Luis] y está en la cárcel; defendieron a súper Santos Cerdán y va camino de volver a la cárcel... solo falta saber cuánto va a aguantar sin negar también a Zapatero". El líder de la oposición le reprochó que "no le cree ya ni la opinión sincronizada", una alusión a una presunta concertación de opinadores en favor del Gobierno, y añadió: "Algunos de ustedes, que siguen siendo honestos, se han quedado de piedra. La pregunta es por qué usted no. Porque no actúa con la coherencia de las acusaciones gravísimas que se han vertido ayer, y es evidente, solo hay que leer el auto para darse cuenta de que sin su consentimiento el señor Zapatero no habría podido delinquir".