Manuel Fajardo, senador por Lanzarote: "Mi hijo no está investigado, solo Zapatero; preocupación cero"

El senador por Lanzarote del PSOE y reconocido letrado, Manuel Fajardo Palarea (66 años), ha manifestado este miércoles su absoluta tranquilidad frente al auto judicial emitido recientemente por el magistrado José Luis Calama en la trama de tráfico de influencias presuntamente liderada por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Fajardo Palarea ha sido tajante al asegurar que tiene "preocupación cero" por su hijo, Manuel Aarón Fajardo García, de 37 años, residente en Caracas desde hace años, descrito en el auto como "el hombre de Zapatero en Venezuela". Para el histórico socialista lanzaroteño, su hijo no se encuentra bajo la condición de investigado en la causa que afecta al expresidente, que ha sido llamado a declarar el 2 de junio.

Defensa de su hijo: "Es un emprendedor. Punto"

El senador ha querido aclarar la realidad de su hijo, Manuel Aarón, de 37 años. Según explica, su hijo reside en Venezuela desde hace años y su actividad es estrictamente profesional: "Él es empresario, es un emprendedor. Punto".

Fajardo Palarea resta importancia a las calificaciones de "segundo nivel" o "lugarteniente" que aparecen en el auto, invitando a una lectura objetiva de los hechos. Sobre su rol, el senador y letrado cuestiona qué papel real se le atribuye, afirmando que se limita a "poner en contacto a una persona con otra" y que eso no constituye un delito. Como abogado, señala que el tipo penal de tráfico de influencias requiere influir sobre un funcionario, algo que no ve reflejado en el documento: "¿Dónde está nombrado un funcionario en el auto?", enfatiza. Recalca que su hijo no ha sido citado ni como investigado ni en ninguna otra condición.

Aunque el senador remarca que su hijo tiene actualmente 37 años, hace hincapié en que cuando ocurrieron los hechos relatados (alrededor del año 2020), tenía 31 años. Ante la acusación de ser una "pieza clave", Fajardo reflexiona sobre la escasa capacidad de influencia que podría tener "un joven de esa edad en procesos internacionales" por el caso 'Plus ultra'.

Un proceso "prematuro" y anunciado políticamente

Fajardo Palarea define la situación actual como una "fase muy inicial" y considera prematuro sacar conclusiones antes de que se examine toda la documentación. Expresa serias dudas de que las partes puedan analizar el volumen de material intervenido antes del 2 de junio.

Asimismo, el senador sugiere que el proceso tiene un trasfondo político, señalando que líderes del Partido Popular y diversos medios digitales ya venían "anunciando" el contenido del auto desde hace meses: "Es igualito que el auto. Igualito", afirma al comparar el texto judicial con las preguntas realizadas por el PP en la comisión del Senado a José Luis Rodríguez Zapatero.

Confianza en la Justicia

A pesar de considerar que el auto parece una "especie de resumen o copia" de lo informado por la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal), Fajardo Palarea reitera su "total confianza" en el juez Calama, a quien describe como un "muy buen juez" que está haciendo su labor de forma equilibrada y habrá más luz el 2 de junio, cuando declare Zapatero.

"Zapatero es una persona honrada"

Sobre el expresidente socialista, con quien mantiene una amistad de años forjada en Lanzarote y como socialistas, el senador defiende su integridad: "Sé que es una persona que es honrada y honesta. Jamás le he visto ningún ánimo de enriquecimiento".

Un político y letrado reconocido

Manuel Fajardo Palarea es una de las figuras políticas más estables de Canarias. Senador por Lanzarote en tres ocasiones consecutivas y prestigioso letrado, es licenciado en Derecho por la Universidad de la Laguna (Tenerife) (1977 -1982). Fue fiscal sustituto en Lanzarote y Fuerteventura (1983) y abogado en ejercicio (1984 -2019).

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El currículum del actual senador es muy abultado: secretario Insular de PSOE Lanzarote (2000-2008); miembro de la Ejecutiva Regional del PSOE Canarias (2000-2015); consejero del Cabildo Insular de Lanzarote (2003 - 2007); vicepresidente del Cabildo Insular de Lanzarote (2005-2006); diputado autonómico en el Parlamento de Canarias (2007 - 2015); portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Canarias (2011 - 2015); viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias (2015 - 2016); y senador por Lanzarote.

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