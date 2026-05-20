La trama de Zapatero cobró por conseguir que Venezuela autorizara los vuelos de Plus Ultra en plena pandemia de coronavirus

La trama de corrupción que según el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama lideraba José Luis Rodríguez Zapatero cobró por conseguir que las autoridades venezolanas autorizaran los vuelos de Plus Ultra en plena pandemia de coronavirus. En el auto de imputación del expresidente del Gobierno el magistrado detalla que la actividad desplegada por los investigados no se limitó a las gestiones orientadas a obtener la ayuda pública española, sino que también se extendió a una segunda línea de influencia dirigida a intervenir ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela para asegurar la salida de vuelos de la compañía.

Este periódico informó de que la compañía aérea Plus Ultra logró, en plena extensión de la pandemia del coronavirus, que el Gobierno de Nicolás Maduro le permitiera fletar aviones para repatriar a ciudadanos españoles desde Venezuela. Por esta labor de intermediación con el Gobierno de Caracas Julio Martínez Martínez, uno de los supuestos integrantes de la trama, habría cobrado al menos 458.000 euros con la empresa Análisis Relevante SL. Esta mercantil pagó al propio Zapatero unos 450.000 euros por supuestas "asesorías globales".

El presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela, el Mayor General Juan Manuel Teixeira Díaz. / EL PERIÓDICO

El auto de imputación de Zapatero desvela que la red de corrupción que lideraba presuntamente el expresidente del Gobierno se habría valido de la influencia que tenía con el presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela, el mayor general Juan Manuel Teixeira Díaz, el responsable de autorizar los vuelos en el país sudamericano.

"Muchas gracias por su ayuda"

En la resolución se alude a un intercambio de mensajes entre Julio Martínez Martínez, amigo de José Luis Zapatero, y el mencionado general. El primero se produce el 30 de julio de 2021 en el que el empresario español le comunica que Plus Ultra le había pedido que intercediera “en la autorización del INAC por el vuelo CCS-Mad del sábado". Juan Manuel Teixeira Díaz le contesta con dos imágenes que contienen la reseña de los vuelos y le indica: "Esos son los vuelos. No hay más".

Sin embargo, un día después, el 31 de julio de 2021, "una persona registrada como 'Z' en la agenda del teléfono de Julio Martínez Martínez, le envía el siguiente mensaje: "En tiempo y forma. Exitosa gestión...". Y justo después este empresario español escribe a Teixeira Díaz "y le agradece, señalando expresamente que Plus Ultra le ha indicado que los vuelos están aprobados: 'Muchas gracias por su ayuda”. Este periódico ha podido confirmar que noviembre de 2021 el mayor general Teixeira Díaz autorizó nuevos vuelos de Plus Ultra.

Tráfico de influencias

Calama considera que estos hechos presentan los elementos característicos del delito de tráfico de influencias en tanto que se componen de una pluralidad de gestiones reiteradas, realizadas "en unidad de propósito y aprovechando la posición de influencia que Julio Martínez Martínez mantenía sobre el presidente del INAC, el mayor general Juan Manuel Teixeira Díaz".

Para el juez, tanto esta línea de influencia como la dirigida a obtener la ayuda pública española, sobre la que se centra la investigación, "deben considerarse un único delito de tráfico de influencias por identidad de sujetos activos, homogeneidad típica y unidad de finalidad económica".

Así, la obtención de la ayuda por un lado y el logro de autorización de vuelos por el otro responderían a un plan global de actuación en el que la trama organizada pone su capacidad de influencia al servicio de intereses empresariales concretos, obteniendo contraprestaciones canalizadas a través del entramado societario controlado por Julio Martínez Martínez, el amigo de Rodríguez Zapatero que canalizó las mordidas a través de su mercantil Análisis Relevante SL.