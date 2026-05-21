España
Defensa exige cumplir plazos para recibir los Eurofighter que relevarán a los F18
España ha vuelto a mostrar su interés ante la entrega de los primeros aviones del programa Halcón 1, primeras aeronaves dotadas con radar de barrido electrónico Escan
EFE
España ha instado a la industria a cumplir con las prestaciones contratadas y los plazos de entrega previstos para la entrega de los primeros Eurofighter de un total de 20 cazas, del programa Halcón 1, que sustituirán a la flota de F-18 en la base aérea de Gando, en Gran Canaria.
Así lo ha trasladado la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, en la reunión anual de alto nivel del Programa Multinacional Eurofighter, celebrada en Madrid los días 20 y 21 de mayo, según ha informado el Ministerio de Defensa en un comunicado este jueves.
La cita ha contado con representantes de las cuatro naciones miembro del Programa (Alemania, España, Italia y Reino Unido), de la Agencia Netma y de las empresas Eurofighter GmbH, Eurojet GmbH, además de las empresas del sector aeroespacial socios de ambos consorcios, en el caso de España, Airbus-SAU e ITP Aero.
En la apertura de la reunión, Valcarce recordó la importancia creciente del programa para España e instó a Eurofighter y a Eurojet a modernizar y mejorar sus capacidades de soporte en servicio, con una cadena de suministro ágil y resiliente que proporcione una disponibilidad de la flota acorde con las necesidades operativas.
Durante las reuniones, España ha vuelto a mostrar su interés ante la entrega de los primeros aviones del programa Halcón 1, primeras aeronaves dotadas con radar de barrido electrónico Escan, "instando a la industria a cumplir tanto con las prestaciones contratadas como con los plazos de entrega previstos", señala el comunicado.
Según confirmó a finales del año pasado el jefe del Ejército del Aire y del Espacio (JEMA), general Francisco Braco, el cuerpo militar recibiría estas aeronaves a principios de 2026.
Durante las jornadas también se han tratado otros temas de interés de cara al futuro del programa, entre ellos los nuevos desarrollos previstos para los próximos 10 años, como el denominado Phase Enhancement 4 (P4E) y la nueva arquitectura (Long Term Evolution), que permitirán al Eurofighter seguir siendo un sistema de armas relevante en términos de capacidades operativas y de interoperabilidad con los sistemas de armas actuales y de la siguiente generación de la OTAN.
Los asistente a la reunión también pudieron realizar una visita a la línea de montaje de la flota Halcón I en las instalaciones de Airbus-SAU en Getafe (Madrid).
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