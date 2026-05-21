EEUU permitió al juez Calama acceder al móvil del directivo de Plus Ultra que citó al "pana Zapatero" por la reunión en Transportes

La investigación del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sobre el rescate en 2020 de la aerolínea Plus Ultra, que ha acabado implicando en una presunta organización criminal al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha contado con la colaboración de EE.UU. a través de la Homeland Security Investigations, la principal agencia federal de investigación encargada de los delitos transfronterizos que amenazan la seguridad del país norteamericano.

Así consta en el auto dictado por el magistrado para justificar la entrada y registro en la oficina del expresidente, que cita expresamente la colaboración de esta agencia estadounidense a través de los mecanismos de contacto de los que dispone la Policía Nacional, encargada de las pesquisas. Los norteamericanos han puesto a disposición de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción los datos extraídos del móvil de Rodolfo Reyes Rojas, un exconsejero de Plus Ultra al que, tal y como informó este diario, la exfiscal general de Venezuela vinculó con negocios irregulares del Gobierno de Nicolás Maduro.

Reyes Rojas aparece en varias de las comunicaciones interceptadas por los investigadores como la persona que citó la influencia del "pana Zapatero" a la hora de abordar una reunión con el número dos de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes en relación con un posible rescate, y también se le menciona en otro grupo de mensajes relacionados igualmente con la necesidad de obtener una ayuda pública. "Tocamos a Ábalos", le señaló a este directivo un abogado madrileños con contactos en Venezuela.

Reunión con Saura

Concretamente, el auto alude a que el 22 de julio de 2020 Rojas recibió un mensaje firmado por el residente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola y su 'número dos', Roberto Roselli, en el que se habla del resultado de la reunión que mantuvieron con el entonces secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura.

José Luis Ábalos, exministro de Transportes, junto a Pedro Saura, exsecretario de Estado de Infraestructuras. / EP

El responsable de la compañía que asistió al encuentro, Raif El Argie, señala expresamente: "Acabamos de terminar la reunión con Pedro Saura y su jefe de gabinete, Francisco Ferrer. Reunión agradable, distendida. Lógicamente, se notaba que nos han recibido por "altas" recomendaciones (...) Transportes no decide las compañías que se pueden acoger a la ayuda, la SEPI creará un consejo económico para valorar y decidir, las solicitudes. El papel del ministerio, será únicamente, “hablar” bien de la compañía, que en nuestro caso lo tenemos asegurado. Abrazo. Roberto&Julio". Reyes respondió: "Si bro. Nuestro pana Zapatero detrás".

Además, la investigación ha podido constatar que Reyes también contactó con el que fuera viceministro de economía en Venezuela y embajador ante Noruega Ramón Gordils para sondear un posible acceso a Zapatero. “Tú crees que podamos pedir ayuda a Zapatero... tema lobby político Plus Ultra Líneas Aéreas. Ayudas públicas y/o financiamiento”. Ramón Gordils responde: "vayan recorriendo la ruta formal. Y yo busco como llegarle a ZP".

"Tocamos a Ábalos"

La búsqueda de ayuda para la compañía aérea española se había iniciado meses antes, cuando el directivo de Plus Ultra cuyos teléfonos han sido intervenidos por EE.UU contactó con el abogado antes mencionado para preguntarle qué se le ocurría "a nivel político" para conseguir un rescate. "A ver qué se te ocurre, dónde tocar puertas". "Tocamos a Ábalos”, le respondió entonces su contacto.

Unos días más tarde, ya en abril del 2020, este directivo envió a su contacto en España una noticia de prensa en la que el entonces ministro José Luis Ábalos abogaba por un plan de recuperación para el sector aéreo. Sin embargo, la 'vía ZP' debió parecerles la más conveniente, pues a finales de dicho mes Reyes aseguró al presidente de la compañía, el también imputado en esta causa Julio Martínez Sola haber conseguido acceso a Zapatero y le requiere a Sola para que llame a Manuel Aarón Fajardo, el "hombre de Zapatero" en Venezuela.

11 minutos con Zapatero

"Acaba de hacerse el puente con ZP" le dice a su jefe que le añade que ello sea posible "aunque sea pagando un poquitín”. El exdirectivo investigado en EE.UU. le responde: “Manuel es la pieza de ZP en Venezuela. Escríbele de parte de Ramon Gordils", según detalla en esta cadena de conversaciones.

El contacto parece producirse solo unos días más tarde, el 30 de abril, por lo que Reyes reporta al exviceministro venezolano: "Julio hablo con ZP. 11 min. Le explico todo (...) Luego cuando tu puedas, le preguntas”. Semanas más tarde, comentan los contactos con el "lacayo" del expresidente, que no es otro que su amigo Julio Martínez Martínez, el dueño de Análisis Relevante, la empresa que según los investigadores canalizó los pagos irregulares.

Un agente de la Policía saca un maletín con documentación del despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la calle Ferraz de Madrid. / Rodrigo Jiménez EFE

No obstante, la 'vía Ábalos' seguía avanzando, pues por las mismas fechas el abogado que hacía de contacto le dijo al directivo Reyes que también habían hecho un acercamiento a la mano derecha del ministro de Transportes lo que los investigadores señalan como una gestión de Koldo García, su asesor ministerial. “Rodo, hemos hecho un approach a la mano derecha del ministro", señalan en un mensaje remitido al exdirectivo de Plus Ultra a cuyo móvil ha accedido EE.UU.