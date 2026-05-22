Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Madre bebé fallecidoInstituto Macarena FP ConstrucciónZona azul MatalascañasVoto en barrios pobres de AndalucíaLiberación pisos turísticosEpisodio calor intensoObras Plaza PelícanoPlaya El RompidoRetirada grafitis monumentos SevillaParalización Jardín Expo 92Lío pacto PP - VoxDenuncia familia ambulancia
instagramlinkedin

Actividad parlamentaria

El PSOE plantea sanciones de hasta 2.000 euros para los diputados que sean expulsados del pleno

La reforma también recoge la posibilidad de suspender temporalmente de su condición de parlamentarios a aquellos que actúen con violencia

Expulsan a un diputado de Vox por encararse con el vicepresidente del Congreso: "No lo puedes consentir"

Expulsan a un diputado de Vox por encararse con el vicepresidente del Congreso: "No lo puedes consentir"

Lucía Feijoo Viera

Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

La imagen del diputado de Vox José María Sánchez García encarándose con el vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, en un momento en el que ejercía las funciones de presidente de la Cámara Baja, llevó a Francina Armengol a pedir a los partidos una reforma del reglamento para poder sancionar este tipo de actitudes. El PSOE ha sido el primero en responder con una propuesta de modificación de las normas que recoge la suspensión de los derechos del parlamentario y sanciones de hasta 2.000 euros.

El episodio vivido a mediados de abril, cuando Sánchez García subió a la tribuna presidencial para enfrentarse a Gómez de Celis dejó patente que el Congreso dispone de pocas herramientas para hacer frente a estos actos. La decisión que tomó Gómez de Celis fue expulsar al parlamentario de Vox de la sesión, con lo que no pudo votar ni participar en el pleno durante esa semana. Sin embargo, las normas no permiten tomar decisiones sancionadoras a posteriori y solo habilitan a suspender a un diputado de su condición como tal "en el acto", algo que nunca ha ocurrido.

Los socialistas plantean la reforma de dos artículos del reglamento para solucionar esta situación. Por un lado, introducen un nuevo apartado en el artículo que regula la posible suspensión temporal de un diputado que hace referencia a aquellos parlamentarios que "con su conducta, de obra o de palabra, ejerciera, en el recinto parlamentario, violencia o intimidación graves sobre la Presidencia o la Mesa [...] o sobre el cuerpo de letrados o ujieres". Este último añadido se debe a que Sánchez García también se encaró con una letrada ese mismo día.

En el caso de que esto ocurra, la Mesa del Congreso elaborará una propuesta motiva que deberá ser sometida a la consideración del pleno en una sesión secreta. Es decir, será el pleno quien tome la decisión final sobre si suspender o no a dicho diputado, como ocurre con los suplicatorios. Según recoge el reglamento actual, la extensión y duración de las sanciones será establecida por la Mesa en su propuesta.

Multas económicas

Con el punto anterior, los socialistas pretenden dotar de herramientas para hacer frente a actitudes como la de Sánchez García. No obstante, proponen otra reforma de carácter más disuasivo: sanciones económicas para aquellos que sean llamados al orden en tres ocasiones y, por lo tanto, expulsados del pleno o de una comisión. En concreto, plantean que habrá una sanción de 1.000 euros para aquellos que sean expulsados y de 2.000 si el parlamentario "no atendiere al requerimiento de abandonar el salón de sesiones".

Noticias relacionadas y más

De todas formas, no suelen ser habituales las expulsiones en las sesiones plenarias. En lo que va de democracia, solo ha habido tres: Vicente Martínez Pujalte (PP), en 2006, Gabriel Rufián (ERC) en 2018 y la reciente de Sánchez García. Alguna más ha ocurrido en comisión, como la de Macarena García (Vox), pero no suele ser habitual que la tensión llegue hasta tales extremos y los diputados suelen rebajar el tono tras los primeros apercibimientos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El 'lío' del pacto entre PP y Vox en Andalucía amenaza con frenar la limitación de pisos turísticos, el teletrabajo o una inversión de 1.197 millones en vivienda
  2. El Ayuntamiento de Sevilla retoma el plan de cobrar una tasa de basura de hasta 120 euros a los hogares a partir de junio
  3. Zapatero elige a uno de los mejores abogados de España para su defensa: un procesalista sevillano que estuvo en los ERE
  4. La nueva imagen del paseo marítimo de Matalascañas: así avanzan las obras para que esté listo este verano
  5. La Muralla de la Macarena, el Postigo del Aceite o la Cruz del Campo: el Ayuntamiento de Sevilla invierte 280.000 euros en retirar grafitis y restaurar su patrimonio
  6. El pleno de Almonte tumba la zona azul de Matalascañas gracias al voto de un concejal que volvió a tiempo de un crucero
  7. Sergio Ramos y Five Eleven se quedan sin inversor mexicano: la venta del Sevilla se complica y está en el aire
  8. El pueblo de Sevilla que celebra cada domingo su mítico mercadillo de segunda mano con ropa y juguetes desde 0,50 euros: 'Tiene absolutamente de todo

Ovación histórica a Los Javis en Cannes: las lágrimas de Penélope Cruz y el abrazo final del equipo

La Policía Nacional detiene a un hombre por grabar a casi 100 mujeres en probadores de Sevilla: también lo hacía en el baño de su casa

La Policía Nacional detiene a un hombre por grabar a casi 100 mujeres en probadores de Sevilla: también lo hacía en el baño de su casa

El Ayuntamiento Sevilla pagará un chequé bebé de 600 euros a cada familia que haya tenido o adoptado un niño sin límite de renta

El Ayuntamiento Sevilla pagará un chequé bebé de 600 euros a cada familia que haya tenido o adoptado un niño sin límite de renta

Luis García Plaza: "Si sigo en el Sevilla, tendremos tiempo de hablar de cara al futuro, voy a quedarme aquí hasta que se solucione"

Luis García Plaza: "Si sigo en el Sevilla, tendremos tiempo de hablar de cara al futuro, voy a quedarme aquí hasta que se solucione"

Manuel Pellegrini confirma la retirada de Adrián San Miguel: "En el Betis ha cumplido con lo que esperábamos, ha sido un aporte muy importante"

Manuel Pellegrini confirma la retirada de Adrián San Miguel: "En el Betis ha cumplido con lo que esperábamos, ha sido un aporte muy importante"

Una sentencia abre la puerta a aumentar la indemnización a decenas de afectados por derrumbe de viviendas por las ampliación del Metro de Ayuso

Una sentencia abre la puerta a aumentar la indemnización a decenas de afectados por derrumbe de viviendas por las ampliación del Metro de Ayuso

Fundación Mapfre premia al proyecto Aitheroscope, una herramienta basada en IA que permite la detección precoz de enfermedades cardiovasculares

Fundación Mapfre premia al proyecto Aitheroscope, una herramienta basada en IA que permite la detección precoz de enfermedades cardiovasculares

El Supremo de EEUU habilita a empresas norteamericanas a reclamar a Cuba compensaciones por las expropiaciones de los años 60

El Supremo de EEUU habilita a empresas norteamericanas a reclamar a Cuba compensaciones por las expropiaciones de los años 60
Tracking Pixel Contents