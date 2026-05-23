Partido Popular
Directo | Feijóo respalda a Prohens en su reelección como presidenta del PP de Baleares
El acto congresual arranca a las 09.30 horas en el Palacio de Congresos de Palma
EP
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, asiste este sábado al XVII Congreso autonómico de los 'populares' de Baleares, al que concurre como única candidata la actual presidenta del partido, Marga Prohens.
El acto congresual arrancará a las 09.30 horas en el Palacio de Congresos de Palma, según ha informado el PP balear. Los primeros en intervenir serán los presidentes del partido en Palma, Jaime Martínez, y en Mallorca, Llorenç Galmés.
Después será el turno de la presidenta de la comisión organizadora del congreso, la diputada en el Parlament Marga Durán, quien presentará el informe elaborado y dará pie a la votación y composición de la Mesa.
La secretaria general del PP de Baleares, Sandra Fernández, expondrá el informe de los últimos años de gestión. Le seguirá la presentación de las ponencias de Estrategia Política, a cargo de Antònia Roca, y de Estatutos, a cargo de Ramón Sintes.
A las 11.30 horas será el turno de la actual líder de los 'populares' de Baleares, la también presidenta del Govern Marga Prohens, quien será reelegida en el cargo. Feijóo será el encarado de cerrar el congreso.
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