CASO ZAPATERO
Investigados del caso Zapatero hablaron de "cortar" el caso Plus Ultra con sus contactos con la Fiscalía
Las fuentes consultadas sostienen que se referían a la contratación de un letrado y que en realidad no conocían a la fiscal del caso
Imputados en el caso Zapatero, entre los que se encontraba el actual presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, se intercambiaron mensajes en los que aludieron a la creación de un "Kitchet Gabinet" para "cortar" la investigación del caso que instruía la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, María Esperanza Collazos, según el informe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), al que ha tenido acceso esta redacción. Asimismo, alardearon de que la "fiscal jefa es amiga".
El 29 de abril de 2021 ae abrieron diligencias en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid por la concesión de la ayuda pública otorgada a Plus Ultra Líneas Aéreas. Por eso, un abogado el 20 de mayo de 2021 en conversación con el directivo de la aerolínea Rodolfo Reyes "le indica que mañana pregunta para que le digan cómo es la juez del 15, Esperanza Collazos, que la fiscal jefa es amiga y que hay que cortar esto. Rodolfo Reyes le responde que absolutamente y le dice que hable con Julio para cortarlo", dice el informe de la UDEF
Fuentes de los investigados explican a esta redacción que cuando decían que tenían que "cortar" el asunto, en realidad se referían a la contratación de un abogado de prestigio. De hecho, dicen, no tuvieron contactos ni con la magistrada ni con la fiscal del caso, que en realidad no conocían.
En el informe, la UDEF destaca que el 31 de mayo de 2021, en una conversación entre los directivos de Plus Ultra Rodolfo Reyes y Julio Martínez Sola, "este último refiere que alguien llamada Paloma está con los permisos operacionales, precisando que en la parte de la ayuda del Gobierno está Julio Martínez Martínez", en alusión al considerado "lugarteniente" de Zapatero.
Permisos operacionales
El documento policial afirma que cuando los investigados hablan de "permisos operacionales" podrían aludir "a la capacidad operativa limitada de la compañía Plus Ultra, ya que, en mayo de 2021, la aerolínea operaba con una flota extremadamente reducida (llegando a contar con una sola aeronave operativa en ciertos momentos) y su cuota de mercado en las rutas entre España e Iberoamérica era apenas del 0,03%", dice.
El 30 de julio de 2021, la Fiscalía de Madrid había solicitado al Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid el levantamiento de la medida cautelar que mantenía bloqueados los 34 millones de euros pendientes de la ayuda pública a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas.
Finalmente, el 15 de noviembre de 2021, prosigue el documento policial, el ahora presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, dice en un mensaje grupoal que le acababa de llamar “José Ángel Partearroyo de la SEPI muy contento”, y que le ha dicho que el secretario le ha indicado '“que ya tienen las alegaciones en el juzgado, de todas las partes, y el Ministerio Fiscal pide el total sobreseimiento de la causa”.
Archivado
Tal y como informó este diario, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid impidió a la jueza llamar a declarar como imputado al representante legal de Plus Ultra Líneas Aéreas SA al constatar que en la fecha de la citación, el 25 de mayo de 2022, había transcurrido el plazo legalmente previsto para la instrucción de la causa sin que la misma hubiera sido prorrogada, según especifica un auto de 17 de noviembre de 2022, al que ha tenido acceso este periódico.
El juzgado madrileño acabó acordando el sobreseimiento provisional y archivo de la causa que se había iniciado con una querella de Manos Limpias por el rescate de la aerolínea, al entender que no aparecía debidamente justificada la comisión de un delito, y que se había aplicado correctamente el real decreto de medidas urgentes de apoyo a la economía y el empleo.
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