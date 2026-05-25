Luis de la Fuente también convoca al Rey para el Mundial: Felipe VI presenta la lista de la selección

La Zarzuela confirmó la semana pasada que el rey Felipe VI acompañará a la selección española de fútbol en el partido del Mundial que jugará contra Uruguay el 26 de junio en Guadalajara (México), pero su apoyo ha empezado ya este mismo lunes, participando en el anuncio de la lista del campeonato. En la presentación del acto se ha emitido un vídeo en el que ha aparecido el Monarca. Él ha dado paso a otra grabación en la que una serie de ciudadanos anónimos ha ido diciendo los nombres de los convocados. "Esta es la lista de todo un país. Es la lista de España", ha rematado después Felipe VI. La relación llega con polémica: ocho futbolistas del Barça y ninguno del Real Madrid, pero ese es ya otro tema.

La selección española, con Luis de la Fuente como entrenador, debutará el 15 de junio ante Cabo Verde en Atlanta, en Estados Unidos, que es uno de los países que, junto con México y Canadá, organizan la competición esta vez.

Según fuentes de la Zarzuela, Felipe VI grabó el vídeo el viernes por la tarde, justo después de aterrizar del viaje oficial de tres días a Canadá. Se ha hecho en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sede central de la Federación de fútbol. Ese espacio, por cierto, fue inaugurado en mayo de 2003 por el entonces príncipe Felipe de Borbón.

En la rueda de prensa, un periodista le ha preguntado al seleccionador si adelantó al Monarca la lista de convocados el viernes, en la grabación. Y no, no lo hizo. "No pude decírsela. Él entendió perfectamente que no se lo dijera", ha respondido aunque, ha añadido, sabe que es una persona muy "discreta" y "muy prudente". "Me quedé con las ganas, porque sé que es un hombre de confianza. En todo caso, creo que ha quedado un vídeo precioso y una presentación a la altura de lo que demanda esta gran federación española de fútbol, esta afición, este país y estos jugadores", ha dicho el entrenador.

México y el Rey

Pocas veces, el Monarca ha generado tantas noticias antes de acudir a un acontecimiento deportivo. Su asistencia al Mundial de fútbol tiene un trasfondo político relevante. Felipe VI acudirá al partido del 26 de junio en Guadalajara después de que se haya suavizado la relación bilateral España-México gracias a algunos movimientos tanto del Rey como de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Todo venía de 2019, cuando el antecesor en ese cargo, Andrés Manuel López Obrador, exigió por carta al Monarca español que pidiera perdón por los abusos de los españoles en la Conquista de América.

Esa tirantez se ha aflojado después de que la política centroamericana mandara a Zarzuela una carta, revelada por EL PERIÓDICO, para invitar a Felipe VI al partido de Guadalajara. Esa misiva llegó pocos días después de que se desatara una ola de inseguridad en la provincia, tras la detención del narcotraficante 'El Mencho', y porque Sheinbaum temía que esas imágenes que se emitieron en las televisiones de todo el planeta generaran un clima de miedo a viajar y asistir a los partidos organizados en su país.

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En la Zarzuela se decidió acoger con discreción el gesto de la invitación y responder en público con unas declaraciones que pudieran avanzar en esa mejora de las relaciones. Ahí llegó el episodio en el que Felipe VI sin llegar a pedir perdón, sí reconoció que hubo "mucho abuso y controversias éticas" en la llegada de los conquistadores españoles a Centroamérica.