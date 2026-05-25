CASO BEGOÑA GÓMEZ
La UCO constata la "gestión activa" de la asistente de Moncloa de Begoña Gómez y que estaba "integrada" en el equipo de la cátedra
"La figura de Cristina Álvarez responde íntegramente a este tipo de funciones de gestión y auxilio a la dirección de la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid", dice el informe de la Guardia Civil
El informe definitivo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el caso Begoña Gómez constata "la gestión activa" de la asistente asignada por Moncloa, María Cristina Álvarez, en el marco de la cátedra que dirigía la mujer del presidente del Gobierno, en cuyo equipo estaría "integrada".
"La figura de Cristina Álvarez responde íntegramente a este tipo de funciones de gestión y auxilio a la Dirección de la Cátedra de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Por ende, independientemente de la ausencia de una relación formal con la Universidad, a efectos de exposición se considera a Cristina Álvarez integrada en el equipo de trabajo de la Cátedra", concluyen los agentes en el escrito, que envían al juez Juan Carlos Peinado.
Los uniformados llegan a esta conclusión tras analizar sus correos electrónicos, de cuyo contenido resaltan que María Cristina Álvarez habría convocado y participado "en reuniones de la oficina de proyecto para el desarrollo de la Plataforma Transforma TSC", al mismo tiempo que llevó a cabo "gestiones burocráticas".
- El Ayuntamiento de Cádiz suspende un homenaje a Juan Carlos Aragón tras recibir un escrito 'sobre un asunto familiar
- José Ignacio García: 'A los que han votado extrema derecha quiero escucharlos en vez de insultarlos, en sus corazoncitos hay andalucistas en potencia
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 23 de mayo de 2026
- El líder de Adelante Andalucía, sobre la imputación de Zapatero: '¿Qué hace un expresidente cobrando cientos de miles de euros por asesorar empresas?
- Sevilla contará en 2028 con su primer gran parque comercial dentro del anillo de la SE-30: Andalucía Plaza ocupará 17.000 metros junto a las cocheras de Tussam
- Adelante Andalucía rechaza sumarse a la coalición soberanista de Rufián: 'Es la hora de una voz andalucista en el Congreso
- Kichi, exalcalde de Cádiz, sobre la condena por malos tratos de Juan Carlos Aragón: 'Paqui tiene razón
- El Cuponazo de la ONCE reparte 760.000 euros en Sevilla: premios en Lora del Río y Mairena del Alcor