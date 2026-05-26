Imputación de Zapatero
Page eleva el tono y pide elecciones o una cuestión de confianza: "Es el momento de mayor riesgo para el PSOE en toda la democracia"
El presidente de Castilla-La Mancha considera que la imputación de Zapatero es "una prueba enorme" para el partido y sobre todo para quienes han depositado mucha confianza en determinadas personas
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, dio este martes un paso más en su crítica a la posición que vive el Gobierno que preside Pedro Sánchez. De tal manera que, tras la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, cree que el Ejecutivo central, Page considera que el presidente debería someterse a una cuestión de confianza o convocar elecciones. Una petición que hizo pública tras advertir que su partido está en el "momento de mayor riesgo" de toda la democracia.
En declaraciones a los medios de comunicación en Toledo, donde inaugurró un campo de fútbol de césped artificial, el presidente castellanomanchego consideró que la imputación de Rodríguez Zapatero es "una prueba enorme" para el partido y sobre todo para quienes, como él, han depositado "mucha confianza en determinadas personas, después de desear que "se pueda aclarar la situación" y, en lo personal, desear "lo mejor al presidente Zapatero".
"Pienso que este es el momento de mayor riesgo para el PSOE en toda la democracia. Y es muy difícil que no estemos profundamente preocupados", afirmó García-Page, al tiempo que reconoció que los socialistas pueden estar "enormemente decepcionados".
Page siguió el camino ya emprendido por el expresidente Felipe González quien abogó por elecciones generales antes de finalizar 2026 y desaconsejó al Partido Popular presentar una moción de censura contra Sánchez para no cambiar el foco de atención que ahora mismo está sobre el denominado caso Zapatero.
"Lo que está pasando no lo podemos ver solamente como un hecho aislado. Llevamos ya mucho tiempo en que un escándalo tapa a otro, tapa a otro y cada vez va cogiendo más volumen"; reflexionó el presidente, y animó al PSOE a "poner el interés de España por encima del interés del partido" porque, a su juicio, cuando hace eso "también está haciendo lo que más le conviene".
Dentro de la reflexión que compartió, García-Page destacó que "en esto de la corrupción no valen amigos ni compañeros". Es más, "debemos ser los más exigentes en exigir, en reclamar justicia, precisamente porque esa confianza puede ser extraordinariamente atacada", ahondó. Tras admitir que está "muy entristecido" por la situación, el presidente castellano-manchego subrayó que viven "el momento es de máximo riesgo" y que la solución pasa porun refuerzo en la confianza que pasaría por elecciones o una cuestión de confianza.
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