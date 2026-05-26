El PSOE hace oídos sordos del aviso de Aitor Esteban: "No veo al PNV firmando una moción de censura con Vox"

El aviso de Aitor Esteban al Gobierno, pidiendo la convocatoria de elecciones antes de que termine el año, no parece haber causado mucha impresión en las filas socialistas. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha dejado claro que la intención del Ejecutivo es continuar hasta 2027, cuando terminará la legislatura, y ha dejado claro que si alguien se quiere "interponer" en este objetivo tendrá que presentar una moción de censura. Ahora bien, ha descartado que los jeltzales sean capaces de sumarse a una iniciativa que necesitaría los votos de Vox para prosperar.

"El que quiera interrumpir la legislatura tiene una herramienta que es la moción de censura y no veo al PNV firmando una moción de censura con Vox", ha sentenciado López en una rueda de prensa en el Congreso en la que ha reiterado en varias ocasiones que el Gobierno va a seguir adelante y que seguirá "dialogando" con todos los grupos que conforman en bloque de la investidura.

Además, ante la petición de elecciones, también exigidas por el barón socialista Emiliano García Page, ha dicho que el adelante de los comicios y la cuestión de confianza le corresponde al presidente del Gobierno y que no está entre sus planes. "Este Gobierno va a seguir hasta 2027 y eso es lo democrático. Lo democrático es hacer las legislaturas que a uno le corresponde", ha sentenciado el portavoz socialista que ha puesto en valor las leyes que se están tramitando en el Congreso y las políticas que impulsó el Gobierno la pasada semana, como los 7.000 millones para vivienda o el plan antiincendios.

Sobre las nuevas informaciones conocidas sobre la presunta corrupción de José Luis Rodríguez Zapatero, López ha repetido el mismo mensaje que en días pasados: "Justicia y presunción de inocencia". Así, ha reitrado que es el tiempo de que la justicia investigue y de que se respete la presunción de inocencia.