Estudio sobre la desinformación
Encuesta CIS: Los españoles señalan a Vox y al PSOE como los partidos que más bulos propagan
El 85% de los ciudadanos consideran que la desinformación y la manipulación de imágenes o vídeos suponen una amenaza para la democracia
Jose Rico
El 85% de los españoles consideran que la desinformación, los bulos y la manipulación de imágenes o vídeos suponen una amenaza para la democracia y el 86% apuesta por "regular y sancionar de forma más severa la divulgación de informaciones falsas". Son las principales conclusiones de un estudio sobre "desinformación y humor" publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que también revela que un 61,2% de la ciudadanía señala a la política como el ámbito donde más desinformación se produce, y que un 91,7% cree que hay partidos que utilizan medios para desinformar.
A la hora de señalar culpables y determinar qué partidos usan en mayor medida la desinformación, Vox y el PSOE son los que salen peor parados. Uno de cada tres encuestados (34,2%) apuntan a la formación ultra de Santiago Abascal, y el uno de cada cuatro (23,7%) responsabiliza principalmente a los socialistas. El resto de partidos quedan a gran distancia: el 7,7% señala al PP; el 1,4%, a Podemos, y el 0,4%, a Se Acabó la Fiesta. Un significativo 20,3% de los españoles entienden que todos los partidos políticos emplean la desinformación.
El estudio ha sido realizado entre el 4 y el 19 de mayo sobre una muestra de 3.493 entrevistas.
- Sin catalán, euskera ni gallego en las Escuelas Oficiales de Idiomas de Andalucía: 'Un irlandés puede aprenderlos, pero un sevillano no
- La construcción del nuevo Sánchez-Pizjuán costará 221 millones de euros y obligará al Sevilla FC a estar al menos dos temporadas en La Cartuja
- Andalucía mueve ficha para impedir que el documento firmado por Cervantes que se subasta en Madrid salga de España
- El Ayuntamiento de Sevilla impone multas que suman más de 8.000 euros a una decena de establecimientos por tener veladores ilegales
- Sevilla tendrá una nueva piscina pública en verano: Entreflores se suma a las cuatro existentes en la capital
- Los comercios afectados por las obras del Metro de Sevilla y el centro ya pueden pedir nuevas ayudas: estos son los plazos, cuantías y requisitos
- Preocupación en Tomares por la desaparición de María y Leire, dos menores de 13 años: 'Ya son 24 horas que no sabemos nada
- La isla paradisíaca de Italia a la que se podrá volar desde Sevilla este viernes