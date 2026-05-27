El juez Pedraz imputa a la gerente del PSOE y apunta al 'número dos' de Santos Cerdán en un nuevo frente contra el partido con una decena de investigados

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado a Ana Fuentes, gerente del PSOE, al exsecretario general del partido que acabó en prisión por el caso Koldo, Santos Cerdán, y a otras seis personas, en un nuevo frente abierto contra el partido, que se ha conocido cuando los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaban a primera hora de este miércoles, en su sede central, en la calle Ferraz de Madrid, para entregar un requerimiento de documentación en relación con transacciones económicas presuntamente realizadas por el partido en una trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que le afectaban al PSOE o al Gobierno.

El magistrado, además, apunta al exnúmero dos de Cerdán en la Secretaría de Organización socialista, el diputado por Jaén Juan Francisco Serrano -que al ser aforado solo puede ser investigado por el Tribunal Supremo- y a Juan Manuel Serrano, que fue jefe de Gabinete de Pedro Sánchez y luegoexpresidente de Correos, respecto a ambos fuentes de la Audiencia Nacional señalan que aparecen indicios que revelan su colaboración con los investigados en "la ejecución de concretos y aislados actos en auxilio de su ilícito plan", pero se debe esperar al desarrollo de la investigación para concretar su responsabilidad penal.

El que fuera ex 'número dos' de Santos Cerdán y es el actual secretario de Política Municipal socialista, Juan Francisco Serrano, acudió al Senado, con motivo de la comisión de investigación que se celebra en el Senado sobre el caso Koldo, que participó en una reunión con Leire Diez en Ferraz. Se produjo en abril de 2024, cuando esta se presentó en la sede del partido como militante y periodista para mostrar "un audio del señor Villarejo que afectaba al PSOE".

Nuevos imputados

Contra la que el magistrado dirige ya el procedimiento es contra de la Secretaría de Organización del PSOE Ana María Fuentes Pacheco, a la que considera "al menos como cómplice" en la comisión de los delitos investigados de organización criminal, plurales delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado. Del que sí la considera autora de uno de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas mendaces. También ha imputado por esos delitos al propio Cerdán, a Leire Diez, al empresario Javier Pérez Dolset y al exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías.

El juez incluye entre los integrantes de la presunta organización criminal a Ismael Oliver, el primer abogado de Koldo García en el caso de las mascarillas; al mismo tiempo que dirige la causa contra el letrado asturiano Jacobo Teijelo, que en la actualidad ejerce la defensa del ex secretario general de los socialistas Santos Cerdán y contra el capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, que formó parte del Grupo de Blanqueo de Capitales de la UCO entre enero de 2008 y julio de 2022, y que está imputado en el caso hidrocarburos. El magistrado precisa que en su caso la investigación se centra en los delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del Estado.

Teijelo también defiende a Juan Sánchez Yepes, y en el marco del caso Gaslow denunció unas supuestas maniobras de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO): "El procedimiento incoado por el Juzgado Central de Instrucción número 5 es un desglose del seguido en el Juzgado Central de Instrucción número 6 [...] sin conocimiento ni autorización de aquel juzgado. El instructor policial, que resulta ser el mismo en ambos procedimientos, decide, sin control judicial alguno, administrar y dosificar instrumentalmente la información obtenida entre ambos procedimientos", decía en un escrito de 16 de junio Teijelo, que fue grabado junto a la exmilitante del PSOE Leire Díez y al empresario Javier Pérez Dolset tratando de obtener información comprometedora del teniente coronel Antonio Balas.

Requerimientos

El magistrado considera que la actividad presuntamente delictiva investigada es grave tanto por las penas que pudieran imponerse, como por el elevado importe de las transacciones económicas objeto de investigación, por lo que considera proporcionados los requerimientos acordados. Estas medidas se concretan en requerimientos a personas físicas y jurídicas, así como a entidades públicas y privadas para que hagan entrega con carácter inmediato de toda la documentación, archivos electrónicos y la información que se detalla en los tres autos que han sido notificados esta mañana a los representantes legales de los requeridos.

El requerimiento de documentación enviado por el Juzgado Central de Instrucción número 5 se dirigía a Gerencia del partido. Las fuentes consultadas señalan que se está pendiente de cómo se dé refspuesta a ese requerimiento, porque si no hubiera colaboración o no fuera la esperada, podría acabarse por realizar un registro en la sede socialista. De hecho el número de guardias civiles en Ferraz ha ido aumentando: de los dos inciales han pasado a ser seis, incluido el jefe del operativo, y una parte del equipo de policía judicial ha entrado con bolsas, indican las mismas fuentes. Pese a que en un principio se informó de otros registros en el despacho y domicilio del exdirigente socialista Gaspar Zarrías, así como inmuebles del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y la vivienda del empresario Javier Pérez Dolset, finalmente las fuentes consultadas señalaron que en su caso también se trató de requerimientos.

Antecedentes

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional investigaba hasta ahora en el caso SEPI a la exmilitante socialista Leire Díez; al empresario vasco Antxon Alonso -'socio' en la empresa Servinabar 2000 del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán- y al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero por una presunta trama de adjudicaciones irregulares de obra pública.

Zarrías había declarado como testigo en la causa que se estaba instruyendo en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla contra Leire Díez y el empresario Pérez Dolset por presuntamente haber intentado desprestigiar al jefe de la UCO, el teniente coronel Antonio Balas, y a varios fiscales Anticorrupción, entre ellos, su jefe, Alejandro Luzón, al considerar que investigaban judicialmente al PSOE o personas con él relacionadas, como la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, para perjudicar al partido.

El caso SEPI, que se encuentra bajo secreto, le correspondió por reparto después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 6, Antonio Piña, la asumiera inicialmente por estar de guardia en el momento de sus detenciones. Pedraz ya instruye otro asunto de calado cuya investigación ha trascendido los últimos meses, el de fraude de hidrocarburos en el que está imputado el comisionista del caso Koldo Víctor de Aldama.