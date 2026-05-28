El PNV eleva la presión sobre Sánchez asegurando que la legislatura "ha llegado a su fin" pero rechaza la moción del PP

El PNV eleva aún más la presión sobre Pedro Sánchez. El presidente de la formación jeltzale, Aitor Esteban, ha asegurado este jueves que "la legislatura ha llegado a su fin". Un paso más allá desde que el pasado fin de semana avisara al presidente del Gobierno de que sería "irresponsable" agotar su mandato y no convocar elecciones hasta 2027. Eso sí, el tono cada vez más duro con Sánchez no se traduce en un acercamiento al PP. Una vez más, Esteban ha rechazado la posibilidad de secundar una moción de censura. Al menos, por el momento.

La imputación del expresidente José Luís Rodríguez Zapatero la pasada semana llevó a Esteban a marcar distancia con el Gobierno. "Este panorama hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuesto, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada", aseveró el pasado domingo. Desde entonces, los jeltzales no han dejado de reclamar a Sánchez el adelanto de los comicios.

Este jueves, Esteban ha subido un tono más, afirmado que "la legislatura ha llegado a su fin" y que "no es responsable hacer como el avestruz", unas palabras que dejan claro las escasas intenciones del PNV de alcanzar pacto alguno con el Ejecutivo. Así las cosas, Sánchez no tendría una mayoría suficiente para aprobar cualquier iniciativa legislativa. Además, el presidente de los jeltzales ha echado mano de las declaraciones que dio este miércoles el jefe del Ejecutivo, cuando aseguró que la convocatoria de los comicios no se debe hacer "por intereses partidistas, sino por el interés general de los ciudadanos". Es justo a ese "interés general" al que ha apelado Esteban para pedir elecciones.

Un nuevo rechazo

Sin embargo, como ya dijo el portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, "una cosa es ser muy crítico con Sánchez y otra cosa muy diferente es hablar de una moción de censura". Y esta distinción la mantienen a rajatabla. Esteban ha reiterado este jueves que no darán sus votos a una moción de censura que presenten los populares y que, además, requeriría la participación de Vox. "No la contemplamos", ha asegurado.

En un momento en el que las declaraciones de unos y otros se entrecruzan constantemente, las palabras de Esteban se pueden interpretar casi como una respuesta directa a las últimas llamadas que el PP ha hecho a los socios del Gobierno. El miércoles, lo hizo primero Alberto Núñez Feijóo y después Ester Muñoz, portavoz del partido en el Congreso. Y este jueves ha sido el portavoz nacional, Borja Semper, quien ha dicho que los aliados son "colaboradores necesarios" de la presunta trama de corrupción.

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Por el momento, en las filas socialistas desoyen estos avisos del PNV. El martes, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, aseguró que agotarán la legislatura y que seguirán "dialogando" con sus socios para sacar iniciativas adelante. Incluido con el PNV. Además, puso en duda que los jeltzales sean capaces de sumarse a una moción de censura con Vox.