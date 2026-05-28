Puente estalla ante la tormenta judicial contra el PSOE: “Se quiere derribar a un Gobierno con métodos no democráticos”

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha sembrado sospechas sobre los casos judiciales que acorralan al PSOE hasta el punto de asegurar que “se quiere derribar a un Gobierno métodos no democráticos”. Por el “calendario”, en referencia a los tiempos marcados por la justicia y la concatenación de causas, por las “filtraciones” de causas que están bajo secreto y, finalmente, por la “utilización” política de estas por parte de la oposición. “Esto el PSOE ni lo va a consentir ni va a doblegarnos”, ha concluido en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso.

Un paso más en la reacción a la ofensiva de partido y Gobierno, que desde este miércoles repetían en privado “no van a doblegarnos”. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ya marcó la línea esta mañana al agitar la bandera del ‘lawfare’ como escudo y cuestionar como un “absoluto ‘show’” registros como el de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en Ferraz. El también secretario general de los socialistas canarios tampoco ha tenido reparos en asegurar sin ambages que el ‘lawfare’ o guerra sucia judicial “existe”.

Tras la llamada de Pedro Sánchez a apretar filas y resistir, los socialistas han salido en tromba para mostrar su indignación y atacar lo que consideran una “sincronización” de los tiempos judiciales y los de la oposición. “Los tiempos de la política y de la justicia se acomodan”, ha abundado el ministro de Transportes para justificar como una “obligación democrática” denunciarlo.

Puente ha tirado de agravio comparativo para argumentar su análisis y asegurado que hay una "serie de causas" contra los socialistas que no se abren en el caso de otras formaciones políticas. "Hoy el secretario de Estado de Interior declara en una causa en la que han sacado el nombre de Mariano Rajoy de determinados informes", ha ejemplificado en referencia al caso Kitchen.

En referencia a las causas que afectan a familiares de Pedro Sánchez o a la propia sentencia condenatoria contra el Fiscal General del Estado por revelación de secretos ha concluido que "hay causas que no se sostienen". Unas opiniones que, según ha trasladado, compartiría la militancia socialista, entre la que ha dicho percibir una "profunda indignación" y "hartazgo".

"En las casualidades no creo"

En línea con lo también expresado por el president de la Generalitat, Salvador Illa, el titular de Transportes ha asegurado que "en las casualidades no creo", tras incidir en los procedimientos, los calendarios y las filtraciones. "Sabemos distinguir entre lo que es una coincidencia y una casualidad de lo que no lo es", apuntó el president durante la inauguración del II Foro Prensa Ibérica sobre paz y seguridad en Europa.

Como otros miembros del Gobierno, Torres ha rebajado la presión del PNV, cuyo presidente, Aitor Esteban, volvió a pedir este jueves un adelanto electoral. "Son opiniones respetables, pero no son más que eso", replicó para añadir que la decisión de convocar elecciones corresponde únicamente al jefe del Ejecutivo y que la otra vía para un cambio de gobierno pasa por una moción de censura.

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En el Ejecutivo consideran que una moción de censura no tendría los apoyos necesarios. Tanto es así, que Torres ha aludido al uso de esta herramienta legal y retado a Alberto Núñez Feijóo a que la use "valientemente".