Illa ve intencionalidad política en las causas judiciales que cercan al PSOE: "Si alguien cree que nos doblegará, no lo logrará"

"Si alguien cree que nos doblegará, yo le digo: que haga lo que quiera, pero no lo logrará". Así se ha pronunciado el president de la Generalitat, Salvador Illa, en plena tormenta de casos judiciales que cercan al PSOE y justo el día después en que la Audiencia Nacional haya solicitado también información sobre la campaña electoral del PSC en 2024. En la inauguración del II Foro Prensa Ibérica sobre paz y seguridad en Europa, Illa ha proclamado que "respeta" la justicia, pero que eso no supone que los socialistas sean "ingenuos".

Sabemos distinguir entre lo que es una coincidencia y una casualidad de lo que no lo es

De hecho, ha insinuado que hay un móvil que va más allá del ámbito estrictamente judicial tras las causas que están proliferando en las últimas horas y que afectan tanto a la familia de Pedro Sánchez como a José Luis Rodríguez Zapatero y, ahora también, a la sede de Ferraz tras la entrada de la UCO ordenada por el juez Pedraz este miércoles: "Sabemos distinguir entre lo que es una coincidencia y una casualidad de lo que no lo es". Un discurso en sintonía con la ofensiva argumental lanzada por el PSOE para señalar que hay una 'mano negra' y una intencionalidad política tras esta acumulación de autos.

Verdad y pluralidad

El president de la Generalitat ha hecho una contundente diatriba al respecto. Su reflexión ha arrancado recordando que la democracia descansa sobre dos conceptos: la verdad y la pluralidad. En cuanto al primero, ha advertido que, tarde o temprano, "siempre se impone". El PSC defendió en un comunicado que ha "respetado en todo momento la legislación electoral" durante la campaña tras la que Illa se convirtió en president y ha aportado toda la documentación enviada a la Sindicatura de Comptes sobre su financiación, como requería la Audiencia Nacional en el auto sobre el 'caso Leire Díez'. Aunque el auto no apunta a ninguna sospecha, que trate de poner el foco sobre la sede de Pallars ha caído com un jarro de agua fría en los socialistas catalanes, que son en estos momentos el principal puntal de Sánchez.

Noticias relacionadas

Y en cuanto a la pluralidad, ha advertido de que su significado pasa por el contraste de las "diferentes visiones" políticas que puedan existir, pero teniendo como principal objetivo el "bien común" y no "destruir y anorrear al que piensa distinto". No lo ha verbalizado directamente, pero de su discurso se desprende que considera que el cerco judicial a los socialistas tiene que ver con un intento de de derribar por la vía de los tribunales al Gobierno de Pedro Sánchez.

Suscríbete para seguir leyendo