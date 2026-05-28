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Tribunales

Así ha sido la entrada de los 11 acusados por el Caso David Sánchez

De la maniobra fallida de Azagra al único que no ha tratado de esconderse, Ricardo Cabezas

Vídeo | Así ha sido la llegada de los acusados y sus defensas a la Audiencia de Badajoz

Vídeo | Así ha sido la llegada de los acusados y sus defensas a la Audiencia de Badajoz / LA CRÓNICA

Jonás Herrera

Badajoz

El 28 de mayo estaba marcado en muchas de las agendas políticas por el inicio del juicio por la contratación en Diputación de Badajoz de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Los focos estaban puestos en las llegadas de los 11 acusados en esta causa y conocer cómo se enfrentaban a este proceso.

Desde la Audiencia Provincial de Badajoz, tribunal responsable de juzgar este proceso, se han habilitado dos entradas para que abogados y procesados pudieran acceder. La puerta principal en la avenida de Colón y la trasera que se encuentra en la calle La Audiencia. La primera era mucho más pública, la segunda más recogida y algo más oculta a los ojos de la ciudadanía.

La puerta deseada

Estaba en las quinielas de todos los periodistas que sería la entrada trasera la que iban a utilizar todos los procesados para intentar evitar las imágenes y así ha ocurrido. La primera en acceder a las instalaciones de Justicia ha sido Juana Cinta Calderón, la exdirectora del Área de Recursos Humanos y Régimen Interior de la Diputación de Badajoz cuando se creó la plaza de David Sánchez.

Es una de las más desconocidas de esta causa y muy pocos medios se han percatado de su llegada. Tres minutos más tarde llegaba su abogado, Pedro del Pino Robles.

La maniobra fallida de David Sánchez

En torno a las 9.40 llegaba David Sánchez, uno de los protagonistas de la jornada. Lo hacía en coche para evitar al máximo la exposición pública. El conductor del vehículo ha tratado de dejarlo lo más cerca de la entrada de la Audiencia, pero esta maniobra ha sido fallida rebasando la puerta de acceso. Esto ha hecho que varios agentes de Policía Nacional tuvieran que guiar al piloto para que regresara dando marcha atrás al coche. Esto ha hecho que el acceso a las instalaciones se hicieran de manera más lenta de lo que deseaba.

Una vez fuera del vehículo, Sánchez se ha puesto la americana azul y ha accedido. Casualmente, en ese momento en el que entraba en el edificio de la Audiencia, su amigo Luis María Carrero, "hermanito" como se nombraban en algunos correos electrónicos, también llegaba junto a su abogado. Ninguno de los dos han querido mirar a los medios de comunicación que se apostaban a escasos metros del mencionado acceso.

Muy pocos minutos después, por la misma puerta trasera, llegaban dos investigados más: Cristina Núñez, exdiputada de Cultura de la Diputación de Badajoz, y Félix González Márquez, miembro de la inspección de la institución provincial. Llegaban junto con Francisco Mendoza, su abogado y ex delegado del Gobierno en Extremadura.

Educadamente y a pie han saludado a los medios de comunicación y sin más interacción han accedido al edificio. Como si de una estrategia programada se tratara, ha llegado también Elisa Moriano, exdirectora del Área de Cultura de la Diputación de Badajoz, con su abogado. No ha querido hacer declaraciones y en silencio ha entrado en la Audiencia.

La llegada de Gallardo

Otro de los momentos más esperados era la llegada de Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz y ex secretario general del PSOE de Extremadura. Lo ha hecho en coche y junto a su abogado, Juan José Torres.

Casualmente, Gallardo ha bajado del vehículo cuando otros tres procesados se aproximaban a la entrada de la Audiencia. En concreto, se trataba de Emilia Parejo, ex directora de Cultura en la diputación; Francisco Martos, ex diputado de Cultura; y Manuel Candalija, director del Área de Cultura Deportes y Juventud de la institución provincial.

Precisamente, a este último ha saludado cariñosamente Gallardo justo después de saludar a los medios de comunicación ubicados en la zona. Tras esto y mientras accedían a las dependencias de Justicia ha saludado con afecto a su compañero de partido, Francisco Martos.

Cabezas, sin evitar las cámaras

Con su entrada se sumaban 10 de los 11 acusados, el único que ha hecho uso de la entrada principal ha sido Ricardo Cabezas, actual diputado de Cultura, Deporte, Juventud, Políticas Sociales y Cooperación Internacional. Sin hacer declaraciones y acompañado de su letrado, Raúl Montaño, han entrado.

Ricardo Cabezas en la Audiencia de Badajoz

Ricardo Cabezas en la Audiencia de Badajoz / Jota Granado

Curiosamente, cuando ambos accedían se ha producido un siniestro de tráfico entre dos turismos que iban por la avenida de Colón. Uno de los conductores ha reducido la velocidad para ver qué estaba ocurriendo en la céntrica vía mientras que otro vehículo ha colisionado por alcance sin grandes daños materiales.

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Esta es otra de las muestras de la expectación que este caso judicial ha causado entre los medios de comunicación, pero también entre los ciudadanos.

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