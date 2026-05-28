Torres califica de “show absoluto” la entrada de la UCO en Ferraz y asegura que “el ‘lawfare’ existe”

El Gobierno sale a la ofensiva ante la tormenta judicial que arrecia sobre el PSOE y salpica al Gobierno tras la llamada de Pedro Sánchez a apretar filas y resistir. Si este miércoles se volvía agitar la bandera del ‘lawfare’ como escudo, hoy el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha cuestionado que registros como el de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil este miércoles en Ferraz al asegurar que “estamos asistiendo en directo a un ‘show’”.

“Un show absoluto”, ha incidido en el que “prima entrar en las casas con la mayor de las escandaleras posibles que la preservación de un proceso judicial”. Sobre este extremo ha pedido no prejuzgar, apelado a la "colaboración con la justicia" e incluso calificado como "muy normal que vayan a buscar un expediente". Durante un desayuno informativo organizado por Europa Press, Torres ha concluido que “se quiere hacer un uso político de las investigaciones judiciales”.

El también secretario general de los socialistas canarios tampoco ha tenido reparos en asegurar sin ambages que el ‘lawfare’ o guerra sucia judicial “existe”. Para ello ha puesto como ejemplo dentro de nuestras fronteras la instrucción del juez Juan Carlos Peinado al tratar de imputar al ministro Félix Bolaños y luego “un tribunal superior deje en evidencia al juez”. Entre el público, han acompañado a Torres el ministro de Agricultura, Luis Planas, y varios miembros de la ejecutiva socialista.

El ministro de Política Territorial ha llamado así a respetar la presunción de inocencia en pleno ‘shock’ por la imputación al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la nueva investigación sobre una presunta trama del PSOE para “desestabilizar” causas contra el Gobierno. En este punto, cargó contra la “judicialización de la política” y arremetió con lo “injusto” de los “juicios paralelos”. “¿Cómo haces que el daño causado sea restablecido?”, se ha preguntado.

Desde este planteamiento ha apelado a una separación de poderes más intensa. "La oposición estaba dictando sentencia", ha lamentado en referencia a las valoraciones del PP y su uso en la sesión de control en el Congreso del nuevo frente judicial abierto al mismo tiempo que la UCO entraba en la sede federal de los socialistas.

Reta a Feijóo a presentar una moción

"Otros piden adelanto electoral y cuando ellos gobernaban con condenas no lo hacían", ha cuestionado sobre la presión del PP y algunos socios como el PNV para alinearse con el mensaje de Pedro Sánchez de agotar la legislatura. En el Ejecutivo consideran que una moción de censura no tendría los apoyos necesarios. Tanto es así, que Torres ha aludido al uso de esta herramienta legal y retado a Alberto Núñez Feijóo a que la use "valientemente".

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Sobre las voces en su partido que también piden un adelanto electoral, encabezadas por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el también secretario general del partido en Canarias los ha emplazado a tener estas discusiones en el comité federal que se celebrará el próximo 27 de junio.

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