Citación
La defensa de Begoña Gómez pide al juez Peinado aplazar su citación del día 9 de junio
El abogado Antonio Camacho aduce que la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene ese día otra cita en los tribunales
EFE
El abogado de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido aplazar a otra fecha su citación para la audiencia previa al futuro juicio que convocó esta semana el juez Juan Carlos Peinado para el próximo 9 de junio, ya que ese día tiene otra cita en los tribunales.
El pasado martes el juez Juan Carlos Peinado citó a Begoña Gómez, a su asesora Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés a la audiencia preliminar de cara al posible juicio con jurado contra los tres por los delitos de corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida.
El magistrado les ordenó comparecer personalmente, porque la pena a la que se enfrentan los tres encausados "podría provocar alguna conducta por parte de alguno, algunos o de los tres acusados, tendente a eludir la acción de la Justicia", en un escrito en el que les advierte de que podrían ser "conducidos por la fuerza pública" si no lo hacen.
Tras recibir la notificación de esta citación, el letrado de Gómez, Antonio Camacho, ha remitido un escrito al juez solicitando el aplazamiento, han confirmado a EFE fuentes próximas a la defensa de la mujer del presidente.
En su escrito, el juez Peinado recordó que el pasado mes de abril las acusaciones populares presentaron sus escritos de acusación solicitando la apertura de juicio oral, mientras la Fiscalía solicitó el archivo y las defensas también. Y determina que no quedan diligencias por practicar, de modo que procede convocar la audiencia preliminar.
Detalló que a esta audiencia deben acudir, además de los investigados con sus letrados, el fiscal, las acusaciones populares y el letrado de la Universidad Complutense como acusación particular al considerarse perjudicada en la causa.
- Hackean las pizarras digitales y suena Bad Bunny en institutos y colegios de Andalucía: 'Estaba dando clase y saltó 'Debí tirar más fotos'
- La paradoja de la selectividad en la Universidad de Sevilla: carreras con notas de corte más bajas logran más empleo que grados más exigentes
- La Intervención da un duro revés a la ampliación de la Feria de Sevilla con 220 casetas y cuestiona el modelo de concesión a empresas privadas
- El pueblo de Sevilla que celebra cada miércoles uno de los mercadillos más grandes del Aljarafe: con más de 100 puestos de ropa, calzado y comida
- Sin catalán, euskera ni gallego en las Escuelas Oficiales de Idiomas de Andalucía: 'Un irlandés puede aprenderlos, pero un sevillano no
- Hasta 45.000 funcionarios andaluces pueden solicitar ya el complemento por carrera horizontal: podrán cobrar hasta 2.600 euros más al año
- José Luis Carrión afirma que Sergio Ramos ha hecho una nueva oferta: “Han hecho otra propuesta, sigue con los mismos inversores, una familia mexicana fuerte”
- Cortes de tráfico en Sevilla por la llegada de las hermandades del Rocío 2026: horarios, recorridos y calles afectadas