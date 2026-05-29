Barómetro de mayo
Sondeo CIS: El 45% de los españoles avalan el principio de 'prioridad nacional' en el acceso a las ayudas públicas
Un porcentaje similar de encuestados consideran que el principio pactado por PP y Vox en Extremadura y Aragón es constitucional
Jose Rico
El barómetro de mayo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) refleja que casi la mitad de los españoles, un 44,6%, avala que las políticas sociales se inspiren en el principio de 'prioridad nacional', por ejemplo, en el acceso a las ayudas públicas, que PP y Vox han pactado en comunidades como Extremadura y Aragón. El 24% de los encuestados está muy de acuerdo con esta medida y el 20,6% está bastante de acuerdo. No obstante, en el otro lado se sitúa el 52,2% de los españoles: el 38,1% lo rechaza de plano y el 14,1% está poco de acuerdo.
Además, un porcentaje muy similar, el 43,9% de los encuestados, sostienen que este principio es compatible con la Constitución, frente al 39,9% que considera que está fuera de la Carta Magna priorizar las ayudas públicas en función del país de nacimiento de la persona.
Trump y la guerra de Irán
En otro apartado de la encuesta, dos de cada tres españoles rechazan las múltiples declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la posición de España ante las guerras en Oriente Medio. En concreto, el 75,4% de los entrevistados confiesan que las descalificaciones de Trump le generan "mucho o bastante rechazo" frente a un 27,5% que asegura que dice sentir "poco o ningún rechazo" por sus palabras.
Asimismo, y a la pregunta sobre la preocupación que suscitan los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán, el 63,3% de las respuestas dice que mucho o bastante y solo un 15,7% habla de que poco o nada.
Con todo, la mayoría de los españoles (54,7%) se muestran optimistas sobre la situación en Oriente Próximo y creen que "es posible alcanzar una solución" frente a un 37,1% que piensa que "es inevitable el conflicto en la zona". Ahora bien, un 64% cree que el conflicto en la zona va a durar mucho más tiempo y sólo un 25,2% augura que ya no durará mucho más.
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